Com expectativa de mais de 25 mil visitantes, Mercopar é aberta em Caxias do Sul

31ª edição da Mercopar Com um dia a mais de feira e número superior a 470 expositores, ainiciou na tarde desta terça-feira (18), no Parque de Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul. A estimativa é de que 25 mil pessoas visitem a feira, apresentada como o maior evento de indústria e inovação da América Latina.

Promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-RS) e pela Federação das Indústrias do Estado (Fiergs), o evento ocupará área total de 32 mil m², alta de 60% sobre a edição de 2021. A iniciativa é voltada aos setores metalmecânico, plástico, borracha, eletroeletrônico, energia e meio ambiente, automação industrial, tecnologia da informação e movimentação e armazenagem de mercadorias.

Segundo a analista de competitividade setorial do Sebrae-RS, Beatriz Lehmen, depois de sete anos a feira volta a ocupar todo o complexo dos pavilhões. Em paralelo será realizada programação de conteúdos e de negócios. Só o Salão de Negócios tem mais 4 mil agendas confirmadas.

De acordo com o presidente do Sistema Fiergs e do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae RS, Gilberto Petry, a expansão da Mercopar é reflexo dos resultados obtidos pela feira, em especial, em na histórica edição de 2021. “Foi a própria demanda dos principais setores da indústria que levaram à decisão. Em um cenário de grandes desafios postos no último ano, a economia gaúcha demonstrou força. Tivemos uma feira histórica, em que os expositores obtiveram grande êxito nas negociações. Um dia a mais de programação e um ambiente ainda maior oportunizam uma maior geração de negócios durante o evento”, destaca.

Segundo o presidente do Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria (SEGH), o evento é um atrativo importante, visto que todas as festas regionais influenciam no turismo. Ele estima que a ocupação da hotelaria deva ficar na faixa dos 90%, em média, ao longo desta semana. O horário de funcionamento dos pavilhões é das 13h às 21h, desta terça até sexta. No site mercopar.com.br é possível obter informações sobre como participar do evento.

Em 2021, a Mercopar superou em 75% o volume de negócios de 2020, que foi de R$ 128 milhões, atingindo R$ 224 milhões. O evento reuniu 347 expositores e recebeu perto de 14 mil visitantes presenciais e 6.125 acessos na plataforma on-line.