Serviço de Atendimento ao Consumidor tem novas regras de funcionamento

As mudanças nas regras do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) entraram em vigor no dia 3 de outubro. O decreto nº 11.034, publicado no dia 6 de abril, impacta no funcionamento do canal de relacionamento das empresas com seus clientes. As principais alterações são a obrigatoriedade de multicanais de atendimento e o fim da exigência do atendimento telefônico em até um minuto.