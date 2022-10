Mercopar 2022 inicia nesta terça-feira em Caxias do Sul

De práticas de ESG às mais modernas tecnologias 4.0, aquilo que é tendência na indústria mundial passa pela cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, a partir desta terça-feira (18) com o início da Mercopar 2022. Promovida pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Rio Grande do Sul (Sebrae-RS) e pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), a maior feira de indústria e inovação da América Latina chega à sua 31ª edição com 512 expositores confirmados - 47,5% a mais que o número de 2021 -, e expectativa de sua maior edição em três décadas de atuação ininterrupta. O evento ocorre até a sexta-feira (21), das 13h às 20h, no Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva.

“Com uma história de mais de 30 anos, a Mercopar transbordou os limites de ser apenas mais um evento no calendário das feiras industriais. Alinhada ao que há de mais importante no mundo, ela é uma ponte de conexão que liga demandas e soluções para as empresas, fonte de conteúdo atualizado, e espelho das tendências que vão impactar o futuro do setor industrial, local e globalmente”, avalia o diretor-superintendente do Sebrae RS, André Godoy.

Expansão em 2022

Com ocupação de um terceiro pavilhão, em 2022, a Mercopar amplia sua área útil no Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul, em 60% no comparativo com a edição do último ano, totalizando 32 mil metros quadrados. Além dos 470 expositores já confirmados, o evento abriga quatro grandes espaços temáticos que são responsáveis pela geração de negócios e promoção de conteúdo de segmentos como metal mecânico, tecnologia da informação, energia e meio ambiente, borracha, automação industrial, plástico, eletroeletrônico, movimentação e armazenagem: são eles o Salão de Negócios, Salão de Inovação, Espaço Futuro e Espaço Inspiração.

Neste ano, o evento agregou um dia a mais de programação - totalizando quatro dias -, o que, além de gerar mais tempo e conteúdo para quem busca fomentar os negócios, permite maior atratividade à presença de grandes players da indústria nacional, de estados como DF, ES, GO, MG, PR, RJ, SC e SP, além do próprio RS, que têm na Serra Gaúcha um dos mais importante polos do setor.

Geração de negócios

Fomentar novas oportunidades entre empresas dos mais diferentes portes e segmentos é uma das missões que a Mercopar cumpre por meio do Salão de Negócios, um dos principais espaços temáticos da feira. É lá que ocorrem as tradicionais rodadas do Projeto Comprador, que este ano irá conectar grandes empresas compradoras a MPEs fornecedoras de diferentes cadeias em seis grandes rodadas.

As agendas do segmento metalmecânico irão aproximar 80 empresas compradoras a 370 fornecedores. Já as rodadas da indústria geral terão 75 companhias de grande porte que irão buscar soluções de 310 potenciais fornecedores. As agendas internacionais serão protagonizadas por 12 empresas da América Latina - México, Guatemala, Costa Rica, Colômbia, Equador e República Dominicana - apresentadas a um grupo de 100 fornecedores brasileiros.

Neste ano, de forma inédita, o projeto antecipou as conexões com uma série de rodadas realizadas em ambiente digital no período pré-feira. Ao longo dos meses de julho, agosto e setembro, o evento realizou uma série de quatro encontros setoriais - metal mecânico, defesa, plásticos e energia - que conectaram 68 grandes companhias nacionais a 407 fornecedores de menor porte em um total de 516 negociações.

SERVIÇO

O QUE: 31ª Mercopar - feira de inovação industrial

ONDE: Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul (RS)

QUANDO: 18 a 21 de outubro, das 13h às 20h