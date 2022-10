Robô dará palestra e será mestre de cerimônias em Caxias do Sul

Uma máquina será atração na feira Mercopar 2022, que acontece em Caxias do Sul, nos dias 19 e 20 de outubro, às 13h30min. O robô IOX, como é conhecido, irá ministrar duas palestras sobre Robótica e Inteligência Artificial, além de interagir com o público da 31ª edição da Feira. Ele também vai atuar como mestre de de cerimônias na premiação das startups vencedoras do Desafio Sebrae Like a Boss. Será a primeira vez que ele participa da Mercopar, convidado pelo Sebrae RS, e a segunda em um evento na Região Sul do Brasil.

Segundo informações dos organizadores do evento, o IOX é uma das mais avançadas tecnologias na área de Inteligência Artificial, 100% desenvolvida em solo brasileiro pela startup Pluginbot Tecnologia, Inovação, Robôs e TI, com sede em São Paulo.

Hoje, no Brasil, existem apenas 12 unidades do IOX. Oito delas foram adquiridas por empresas para automatizar tarefas do dia a dia, como atendimento em recepções. Além da exclusividade do IOX, a Pluginbot é a única empresa brasileira que dispõe de uma plataforma para gestão de múltiplos robôs físicos, permitindo aos usuários monitorar remotamente todos os seus dispositivos e acessar funcionalidades que ampliam as possibilidades de uso dos robôs em diferentes cenários e segmentos.

Sobre a Mercopar 2022

Promovida pelo Sebrae RS e pela Fiergs, a maior feira de indústria e inovação da América Latina será realizada de 18 a 21 de outubro, no Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul. A 31ª edição da Mercopar terá quatro dias de programação e incorpora 60% a mais de área útil em relação ao espaço ocupado no ano anterior. O evento multissetorial contará, ao todo, com 32 mil metros quadrados para receber expositores e visitantes com foco na geração de negócios e promoção de conteúdo de segmentos como metalmecânico, tecnologia da informação, energia e meio ambiente, borracha, automação industrial, plástico, eletroeletrônico, movimentação e armazenagem. A feira conta com o patrocínio de Sicredi Pioneira, Empresas Randon, Banrisul, Instituto Hélice, Portos RS e SIMECS.

Serviço

Palestras do Robô IOX

Quando: dias 19/10 e 20/10

Onde: Salão de Inovação - Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva, de Caxias do Sul/RS

Horário: 13h30

Inscrições: Em breve, no site da Mercopar