Vila da Mônica Gramado abre ao público no Dia das Crianças

No próximo dia 12 de outubro, quarta-feira, inaugura, em Gramado, a Vila da Mônica, um parque temático em que pessoas de todas as idades poderão sentir que estão entrando no universo criado por Mauricio de Sousa. Toda a ambientação remete ao bairro do Limoeiro, onde Cebolinha, Cascão, Mônica e Magali vivem suas aventuras. São mais de 30 atrações para surpreender toda família em cenários temáticos como a Calçada da Fama, a Cidade dos Carrinhos, o Canteiro de Obras, o Laboratório do Franjinha, as Casas da Mônica, do Cebolinha, da Magali, do Cascão, do Luca, da Milena e, até mesmo, a casa do Louco!

A Casa da Mônica, por exemplo, é um local para o público interagir com a Turminha de forma lúdica e com muita diversão. A Mônica estará preparando uma festa do pijama e todos os convidados caem no sono. A partir daí, os visitantes poderão ter acesso ao mundo dos sonhos onde acontecem coisas fantásticas. Já na Casa da Magali, a menina mais gulosa da turma e seus convidados estão fazendo uma linda festa de aniversário repleta de quitutes da Tia Nena. De repente, todos avistam uma chuva de estrelinhas cadentes! Magali faz um pedido: que todos os dias sejam de festinhas de aniversário! Imagina só a confusão que ela está aprontando!

A Praça do Sansão deve ser um dos locais preferidos para fotos. O espaço fica bem no coração da Vila da Mônica e tem um lindo ipê azul. Mas ipê azul existe? Na Vila da Mônica existe sim! Quem observar direitinho vai perceber que as flores da linda árvore são, na verdade, miniaturas do coelhinho, fiel escudeiro da Mônica.

Além de conhecer a Turma da Mônica, os visitantes também poderão curtir algumas atrações clássicas como o carrossel do Chico Bento, a roda gigante e a Dinolândia, um espaço dedicado aos pequenos visitantes, de até 24 meses, com brinquedos pedagógicos pensados especialmente para esses que já nasceram fãs da turminha.

O parque temático conta também com toda a infraestrutura para que as famílias possam passar o dia por lá. O Restaurante da Vila está preparado com inúmeras opções, desde comida caseira bem no estilo “sabor da vovó”, com feijão, arroz, massas, almôndegas..., até pratos vegetarianos, veganos e para dietas especiais, além de lanches. Todo o cardápio segue o conceito de alimentação equilibrada, e foi pensado de forma carinhosa e original para agradar a família toda. A Vila da Mônica utiliza embalagens práticas, modernas e recicláveis, feitas com material orgânico, propondo sustentabilidade e cuidado ambiental.

A Vila da Mônica Gramado tem uma área de 11 mil m² e capacidade para receber duas mil pessoas simultaneamente. Fica às margens da ERS-235, na Rua Germano Boff, 611, junto ao bairro Carazal em Gramado (RS). A partir do dia 12 de outubro, vai funcionar diariamente das 10h às 17h.

Quem está à frente da Vila da Mônica Gramado é a gaúcha Manoela da Costa Moschem. A empresária é natural de Porto Alegre e gramadense de coração, sócia-fundadora do Snowland e presidente da APASG (Associação de Parques e Atrações da Serra Gaúcha).

Serviço

O quê: Parque temático Vila da Mônica Gramado

Quando: a partir de 12 de outubro

Quanto: ingressos à venda no site www.viladamonica.com.br.

Antecipados (baixa temporada): R$ 179,00 (alta temporada) R$ 189,00.