Vendas de veículos registram oitavo mês seguido de crescimento

Alcançando uma média de vendas de 9,2 mil veículos por dia útil no mercado brasileiro durante setembro (sem contar as exportações), o setor verificou o oitavo mês consecutivo de incremento em seus resultados. Já no terceiro trimestre como um todo, as comercializações atingiram 585 mil unidades (contra 512 mil no trimestre anterior) e a produção foi de 665 mil veículos (ante 596 mil entre abril e junho).

Os dados foram apresentados nesta sexta-feira (7) pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Se no cenário interno a evolução é constante, nas exportações o terceiro trimestre de 2022 teve um desempenho inferior ao segundo: 117 mil unidades contra 138 mil. O presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite, detalha que entre os fatores que explicam esse panorama estão a restrição de licenças para importação na Argentina (um dos principais destinos no exterior para a produção da indústria de veículos brasileira) e atrasos no transporte marítimo de cargas. Apesar disso, no acumulado do ano as vendas internacionais constatam um crescimento de 31%, em relação aos nove primeiros meses de 2021.

Leite informa que também está expandindo, no Brasil, o segmento de veículos elétricos e híbridos. Em setembro, foram 6.388 modelos dessa natureza, entre automóveis e comerciais leves, emplacados no País, alcançando de janeiro a setembro 34,2 mil emplacamentos. “A eletrificação é uma realidade e um componente importante para a descarbonização do setor”, afirma o dirigente.

Apesar dos números positivos, o presidente da Anfavea admite que a cadeia ainda sofre dificuldades com a falta de semicondutores. “O problema existe e continuará existindo para o restante do ano, irá atravessar para 2023 e a expectativa é que se tenha um cenário mais positivo a partir do segundo semestre do próximo ano”, comenta o dirigente. Já sobre possíveis reflexos dos resultados eleitorais na indústria automotiva, Leite considera que o setor está descolado da questão política. “O que impacta o nosso segmento é principalmente o crédito e a taxa de juros, isso sem dúvida impacta bastante”, diz Leite. A expectativa da Anfavea é fechar o ano com cerca de 2,14 milhões de veículos comercializados no mercado brasileiro, o que representará um aumento de 1% em relação a 2021.