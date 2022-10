Dia das Crianças movimenta as vendas do comércio no Estado

O mês de outubro simboliza, para os lojistas um período de grande movimentação. O Dia das Crianças, celebrado na próxima quarta-feira, dia 12, promete aquecer o comércio gaúcho com a venda de brinquedos, roupas e artigos de informática para os pequenos.

Segundo a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS), a estimativa é de que R$ 760 milhões sejam injetados na economia gaúcha nesse período. Por conta da deflação, a expectativa dos comerciantes é que as vendas superem o percentual do mesmo período no ano passado, juntamente com a melhora da pandemia e diminuição das restrições, que aumentaram a circulação das pessoas. O tíquete médio deve ficar em torno de R$ 185,00.

A consumidora Viviane Pimenta, da cidade de Manuel Bandeira, aproveitou o passeio a Porto Alegre para conferir as novidades e escolher os presentes para os sobrinhos. Apesar de achar os preços salgados, conseguiu encontrar algumas promoções. “Os brinquedos estão muito caros, mas estou aproveitando a promoção de uma boneca, então, já estou levando”, afirma.

Uma pesquisa do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas) indicou que 53,4% dos entrevistados devem optar pelos brinquedos na hora de presentear. É o que comenta a consumidora Noeli Duarte, que comprou um helicóptero de brinquedo para o único neto, de 1 ano e 10 meses: “Dia das crianças é brinquedo, todo mundo dá brinquedo”, diz.

Entre as opções também estão roupas (41,7%), calçados (19,1%), e artigos de informática (5,4%). Além disso, um novo tipo de presente apareceu nas pesquisas de 2022: serviços e experiências. Conforme o presidente do Sindilojas, Arcione Piva, com o alívio da pandemia, as atividades como cinema, passeios e restaurantes também serão escolhidas para celebrar com os pequenos.

A economista chefe da Fecomércio, Patrícia Palermo, diz que existe um otimismo cauteloso da federação com a data. De acordo com ela, o faturamento e o volume de vendas pode ser maior, mas com impacto do aumento dos custos: “Quem for às lojas vai ver produtos que aumentaram mais de preço que a média. Esses produtos estão relativamente mais caros. Por isso, a gente enxerga que neste ano haverá um faturamento maior. Mas, o volume de vendas terá apenas um leve aumento”, explica.

Apesar das perspectivas, o gerente da loja de brinquedos Superlegal, do shopping Praia de Belas, Vinicius Peixoto, relata que o movimento está abaixo do esperado. Até a semana anterior ao Dia das Crianças, a meta de crescimento de 25% em relação a 2021 ainda não havia sido atingida, mas a aposta está nas compras de última hora e neste fim de semana. “O tíquete médio está maior que no ano passado, as compras estão maiores, mas menos clientes estão vindo até a loja”, relata.

A intenção de realizar a compra no comércio de rua foi apontada por 56,3%, das pessoas ouvidas pelo Sindilojas. Em seguida estão as lojas de shopping, que são a opção de 44% dos consumidores. Quem pretende comprar online, por e-commerce ou redes sociais, representa 21,1%.