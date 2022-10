Braskem lança iniciativa voltada à economia circular na cadeia do plástico

A petroquímica Braskem apresentou uma nova ação dentro do princípio da economia circular intitulada como Wenew. A partir de agora, resinas termoplásticas e produtos químicos da empresa que possuem conteúdo reciclado em sua composição, assim como as iniciativas de educação sobre consumo consciente e descarte adequado e as tecnologias, serão identificados por ela por uma logomarca.

Segundo a companhia, o Wenew é um conceito que representa e consolida a atuação da Braskem nessa frente. Englobando quatro pilares – produtos, educação, tecnologia e design circular. O objetivo é alavancar ainda mais esse ecossistema dentro da cadeia produtiva da química e do plástico. “Trata-se de uma iniciativa que terá grande impacto na estratégia de crescimento da Braskem e no alcance das metas de redução de resíduos plásticos, ou seja, é um grande passo e uma evolução da empresa rumo à economia circular”, afirma o vice-presidente de Olefinas e Poliolefinas da companhia na América do Sul, Edison Terra.

Atualmente, a Braskem possui mais de 40 grades de resinas recicladas pós-consumo disponíveis no portfólio global, além de cerca de 42 grades que estão em desenvolvimento. Entre os produtos circulares, há aqueles que são produzidos a partir de reciclagem mecânica, reciclagem avançada e os químicos, como solventes, especialidades, que são oriundos dos processos produtivos tradicionais da empresa.

A Braskem pretende incluir no mercado 300 mil toneladas de produtos com conteúdo reciclado até 2025 e 1 milhão de toneladas desses produtos até 2030. Também até 2030, a companhia trabalhará para evitar que 1,5 milhão de toneladas de resíduos plásticos sejam enviados para incineração, aterros, ou depositados no meio ambiente.