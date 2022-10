Municípios brasileiros precisam modernizar a legislação sobre a colocação de antenas de celular, afirma diretor de relações da TIM

Pelo menos 98% dos municípios brasileiros precisam modernizar a sua legislação sobre a colocação de antenas de telefonia celular. Existem dois cenários que atrapalham a chegada do sinal 5G ao País: as leis municipais restritivas e a morosidade do poder público que é completamente incompatível com a necessidade da população. A avaliação foi feita pelo diretor Diretor de Relações Institucionais da TIM Brasil, Cléber Affanio, que, nesta quarta-feira (5), participou do Tá na Mesa da Federasul que abordou a "Implantação do 5G no Rio Grande do Sul: desafios e oportunidades, no salão nobre do Palácio do Comércio.

O debate contou com a participação do presidente da Conexis, Marcos Ferrari. A entidade reúne as empresa de telecomunicação e de conectividade. O setor investe em média R$ 38 bilhões por ano na infraestrutura de telecomunicações. A Conexis conta com 1,7 milhão de trabalhadores diretos e indiretos e são recolhidos R$ 60 bilhões de tributos por ano - R$ 29 bilhões somente em ICMS. Para Ferrari, presidente da Conexis, o desalinhamento da lei federal e das leis municipais acaba por resultar em um atraso de investimentos nos municípios brasileiros. O Rio Grande do Sul foi uma das regiões que a TIM recebeu clientes da Oi, com 1,7 milhões de novos clientes.

Com o 5G, segundo Affanio, o crescimento exponencial de demanda por dados e a adoção da frequência de 3,5 GHz demandará muito mais antenas de telefonia celular no Rio Grande do Sul. "A cidade que tiver uma lei viável e moderna vai receber investimentos", destacou o diretor de Relações Institucionais da TIM. Conforme Affanio, desde 2019 a prioridade da TIM sempre foi habilitar o 5G de forma massiva.

A TIM realizou diversos projetos piloto pelo País, com dezenas de parceiros e em diversos segmentos. São exemplos as primeiras aplicações em Brasília, durante o Digital Day; o projeto piloto para o Agronegócio, em Rondonópolis (Mato Grosso); a rede de testes 5G na linha da montagem da Stellantis, em Goiana (Pernambuco); e na Fazenda Ipê, em Baixa Grande do Ribeiro (Piauí), que foi a primeira propriedade rural a contar com demonstração 5G com drones, colheitadeiras e outras máquinas agrícolas.

O presidente da Federasul, Anderson Trautman Cardoso, destacou que diferentes áreas da Capital estão com o serviço disponível e a perspectiva é de que rapidamente o Estado todo esteja coberto pelo 5G. "Queremos incentivar o debate sobre as possibilidades que essa tecnologia abre para os nossos negócios", ressaltou. Segundo Cardoso, além da maior velocidade, o 5G ainda promete muito mais estabilidade, com uma taxa de resposta significativamente menor, o que vai permitir maior rapidez e eficiência na transferência de dados.

Cardoso afirmou que muitas empresas ainda estão aprendendo a explorar o potencial tecnológico que se coloca à disposição. "O comércio digital é um exemplo. Muitas foram as empresas que demoraram a perceber o enorme potencial desse mercado", acrescentou. De acordo com ele, para muitos empreendedores, foi apenas a partir da pandemia da Covid-19 que essa importante via de conexão com os clientes passou a ser utilizada. Para o presidente da Federasul, o 5G vem viabilizar, ainda, a chamada internet das coisas, ao permitir que todos os dispositivos estejam conectados - de relógios às grandes máquinas de uma indústria, passando pela colheitadeira no campo ou semáforo nas ruas.