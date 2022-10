Instalação de megaprojeto digital de R$ 250 milhões pretende incluir Porto Alegre no cenário das grandes capitais tecnológicas

Maria Amélia Vargas

Com aporte inicial de R$ 250 milhões, a instalação de um megaprojeto digital no 4º Distrito pretende incluir a capital gaúcha no epicentro tecnológico da América Latina. O plano da Scala Data Centers foi apresentado na manhã desta quarta-feira (5) em cerimônia realizada no Instituto Caldeira, com as presenças do prefeito Sebastião Melo e do vice-prefeito Ricardo Gomes.