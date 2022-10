Oktoberfest de Santa Cruz do Sul espera por mais de 500 mil visitantes

A Oktoberfest de Santa Cruz do Sul projeta receber neste ano um público ao redor de 500 mil pessoas, o que, se confirmado, será a maior edição até hoje já realizada no município, localizado a 150 quilômetros de Porto Alegre. O evento começa nesta quinta-feira (6) com organização da Associação de Entidades Empresariais (Assemp) e Prefeitura Municipal, e conta com a participação de muitos voluntários locais. Nos três desfiles temáticos, estão confirmados 3.500 figurantes em cada um deles, a ser realizado já a partir deste domingo (9), às 10h15min, na rua Marechal Floriano, na região central da cidade.

É grande a expectativa dos organizadores para que esta edição seja plena. Em 2020, o evento não ocorreu devido às restrições sanitárias impostas pela pandemia. Já em 2021, a festividadefoi realizada de forma restrita também por conta da pandemia.

De acordo com Daniele Andressa Müller, rainha da Oktoberfest deste ano, as festividades ocorrem em três finais de semana,de 6 a 9, de 11 a 16 e de 20 a 23 deste mês. A Oktoberfest, realizada em uma área de 14 hectares junto no parque central da cidade, mais uma vez apresentará o melhor da cultura alemã, como a gastronomia, o chope artesanal, as bandinhas típicas e outras festividades, reunindo shows nacionais. “As atrações nacionais serão divididas em quatro noites”, cita Daniele.

Thaissy Balczarek, princesa da Oktoberfest, explica que no parque também estarão participando as cervejarias locais apresentando os seus produtos para os visitantes. Ela também destaca a hospitalidade dos moradores de Santa Cruz do Sul, que se mobilizam para atender os turistas. “A coordenação da Oktoberfest é muito bem preparada e dedica-se muito para receber bem o público com uma boa estrutura (hoteleira). A experiência vai ser completa”, promete.

Estéfani Aline Wegmann, também princesa, reforça que o evento movimenta a estrutura hoteleira e demais setores da economia de municípios próximos a Santa Cruz do Sul. “Há muita procura por hotéis e os visitantes acabam buscando vagas em cidades como Rio Pardo, Venâncio Aires, Vera Cruz e outros municípios."Em uma ação de responsabilidade social, a organização do evento não distribuirá copos plásticos descartáveis aos visitantes, a fim de reduzir a produção de lixo. Cada visitante vai receber o seu copo no acesso ao parque e pode fazer a devolução ou levar como lembrança.

A corte da Oktoberfest, em visita ao Jornal do Comércio, foi recebida pelo diretor de operações Giovanni Jarros Tumelero.