BRDE fecha maior operação com a Agência Francesa de Desenvolvimento envolvendo € 100 milhões

Nesta terça-feira (4), o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) oficializou, no Palácio Piratini, contrato com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) para disponibilizar crédito de € 100 milhões para ser aplicado em ações sustentáveis. Em torno de um terço do total desse montante deverá ser encaminhado para cada estado da região Sul do País (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), com a possibilidade de um volume menor de recursos também ser destinado para projetos realizados no Mato Grosso do Sul. Essa é a terceira e maior operação entre as partes (as outras duas aconteceram em 2018, € 50 milhões, e em 2020, € 70 milhões).

O primeiro empreendimento gaúcho a contar com recursos dessa nova parceria entre BRDE e AFD deverá ser anunciado nos próximos dias e será uma pequena central hidrelétrica (PCH). O diretor de Planejamento de Operações do banco, Otomar Vivian, detalha que qualquer empreendedor, seja da iniciativa privada ou pública (empresas, cooperativas, municípios ou outros), pode se habilitar a obter o financiamento.

Ele reforça que, além da importância econômica e financeira, a iniciativa comprova a credibilidade da relação do BRDE com a AFD. Otomar ressalta que se trata de uma operação direta entre as duas instituições, ou seja, não foi preciso a participação da União como avalista da transação. O diretor atribui essa condição a uma situação fiscal mais equilibrada do Rio Grande do Sul. Ele acrescenta que a ação está alinhada ao compromisso do banco com as pautas ligadas ao conceito de ESG (Environmental, social, and corporate governance).

Já o diretor-presidente do BRDE, Wilson Bley Lipski, salienta que os recursos que serão ofertados também contribuirão para o desenvolvimento econômico e social, com a geração de empregos. Ele reitera que a ideia é financiar projetos alinhados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). “Queremos ser um banco ‘verde’”, afirma o dirigente. O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Joel Maraschin, complementa que os recursos podem ser aproveitados em iniciativas envolvendo agricultura sustentável, iluminação pública mais eficiente e cidades inteligentes. Contribuindo dessa forma para a modernização do Estado.

“Queremos tornar o Rio Grande do Sul mais atrativo, mais competitivo”, frisa o secretário. Ele assinala que a operação entre BRDE e AFD demonstra uma menor dependência do Bndes para o financiamento de empreendimentos gaúchos. Por sua vez, a diretora Regional da AFD no Brasil e Cone Sul, Laetitia Dufay, enfatiza que o Brasil e o Rio Grande do Sul são muito importantes para a Agência Francesa de Desenvolvimento. Ela adianta que existe a possibilidade de novas ações em conjunto com o BRDE sejam tomadas futuramente.

Laetitia descreve que o acordo firmado agora prevê o financiamento de iniciativas relacionadas com os objetivos de desenvolvimento sustentável, que podem abranger diversos setores, como transporte e energia, assim como tem como foco incentivar a igualdade de gêneros, ajudando as mulheres a acessar o mercado de trabalho. “Por exemplo, pode ser uma cooperativa de mulheres que venha a se beneficiar de um crédito”, aponta a diretora Regional da AFD no Brasil e Cone Sul.

Conforme o governador gaúcho, Ranolfo Vieira Júnior, o Estado está aberto para outras operações de crédito que auxiliem o crescimento regional. “O desenvolvimento sustentável dialoga com o que fazemos em várias áreas do Rio Grande do Sul”, finaliza o governador.