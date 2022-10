Sicredi União Metropolitana RS inaugura agência em Gravataí

A Sicredi União Metropolitana RS inaugura na próxima segunda-feira (10), às 8h30min, a nova agência Gravataí Centro, na avenida Loureiro da Silva, 1.230, com o objetivo de favorecer o networking. No Rio Grande do Sul, o Sicredi reúne mais de 2 milhões de associados. A cobertura no RS alcança 95% dos municípios, totalizando mais de 600 pontos de atendimento.

De acordo com o presidente Sicredi União Metropolitana RS, Ronaldo Sielichow, esta inauguração representa mais um elo de confiança entre a cooperativa e a cidade. “Queremos qualificar ainda mais o atendimento junto aos nossos associados”, salienta. Ele lembra que a cooperativa já atua na região há 19h. “O nosso objetivo é estar sempre próximos das entidades representativas e da sociedade”, complementa.

A Cooperativa Sicredi União Metropolitana RS tem aproximadamente 70 mil associados, atua em nove municípios (Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Glorinha, Gravataí, Porto Alegre, Sapucaia do Sul e Viamão) e administra 2,77 bilhões em recursos totais.

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa e o seu modelo de gestão do Sicredi, conforme o dirigente, valoriza a participação dos mais de 6 milhões de associados. Segundo Sielichow, o Sicredi tem presença nacional e conta com mais de 2.300 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros. Sielichow visitou a sede do Jornal do Comércio e na oportunidade foi recebido pelo diretor de operações Giovanni Jarros Tumelero.