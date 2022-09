Certel recebe licença autorizando início das obras da hidrelétrica Bom Retiro

A Certel recebeu nesta sexta-feira (30), da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), a licença de instalação para construção da hidrelétrica Bom Retiro, no rio Taquari, entre Bom Retiro do Sul e Cruzeiro do Sul. A secretária, Marjorie Kauffmann, recepcionou o presidente da Certel, Erineo José Hennemann, o vice-presidente da empresa, Daniel Luis Sechi, e demais diretores na sede da Sema, em Porto Alegre, conferindo também à cooperativa a licença prévia da linha de transmissão do empreendimento.