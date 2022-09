Tradicional lancheria de Capão, Raupp’s encerra atividades

Depois de 39 anos de operação em Capão da Canoa, a tradicional lancheria Raupp’s encerrou suas atividades na avenida Paraguassu, nº 2.895. A informação foi divulgada pelos filhos dos fundadores, que têm uma filial do negócio, o Raupp’s Pátio, na rua Interbalneários, nº 120, em Xangri-lá.

“Nós dois, Irysson e Ivanna Scandolara, não estávamos na abertura, lá em 1983. E hoje fazemos questão de estar comemorando os 39 anos de história do Raupps Lanches. Nossa maior gratidão por todo o conhecimento e orgulho que nos proporcionaram desde as nossas infâncias. Clássicos nunca morrem”, postaram os empreendedores no Instagram @rauppspatio.

Ivanna, inclusive, disse, em sua conta pessoal, que foi muito difícil assimilar o fim do ciclo. “Nem consegui reagir às homenagens que estava vendo na internet. Mas hoje consigo olhar com muita gratidão e orgulho para todo esse carinho”, compartilhou.

O Raupp’s começou vendendo lanches em um trailler, fato que foi lembrado por clientes. Muitas memórias estão sendo compartilhadas pelas redes sociais de quem frequentava o local.

Na noite de quarta-feira, foi promovida uma despedida, com a presença da clientela cativa. O negócio, para muitos veranistas e moradores de Capão da Canoa, era ponto de encontro antes ou depois das festas do Litoral. O motivo do fechamento é que o casal Maneca e Maria Ivete, proprietários do local, decidiu se aposentar.