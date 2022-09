Uso da tecnologia para combater abigeato é tema do Agroideias na 96ª Expofeira de Pelotas

A segurança dos produtores rurais e, particularmente, dos rebanhos é o tema da quarta edição do evento Agroideias que acontecerá dentro da programação da 96ª Expofeira de Pelotas, no dia 6 de outubro, a partir das 17h30min. A programação completa da Expofeira vai de 3 a 9 de outubro.

Realizado por um conjunto de entidades da sociedade civil, órgãos governamentais e instituições de ensino e pesquisa com o apoio da Associação Rural de Pelotas, o Agroideias, conforme material de divulgação enviado pela assessoria de imprensa, tem como objetivo aproximar pessoas, identificar problemas que podem virar oportunidades de inovação e fornecer insumos para quem quer empreender.

Este ano, os realizadores decidiram trazer para discussão o tema da segurança com ênfase ao combate ao abigeato. “O grupo entende que a segurança no campo é um fator com difícil solução, pois além do abigeato há outros problemas como furtos de defensivos agrícolas, máquinas e assaltos. São problemas graves para os quais buscamos algumas soluções tecnológicas para amenizá-los”, diz o professor Fábio Castro Neves, coordenador do Escritório de Desenvolvimento Regional da Universidade Católica de Pelotas (UCPel), por nota.

Conforme Neves o evento será dividido em duas etapas. A primeira será uma discussão inicial com a participação de representantes da Farsul e de produtores da região, da Polícia Civil, de empresas de segurança privada e de integrantes de duas startups responsáveis por desenvolver soluções que podem auxiliar no combate ao furto de gado.

“Em um segundo momento vamos reunir todos em uma discussão sobre as possibilidades de produtos, serviços e tecnologias, que possam auxiliar no combate ao abigeato. Isto será feito com o auxílio do Sebrae para que seja possível estabelecer conexões entre todos os participantes e também com as startups”, diz.

A proposta dos realizadores é de que o debate e a busca por soluções não se esgotem dentro desta reunião, mas que prossiga e possa evoluir para outros pontos relacionados a segurança de quem vive nas zonas rurais.