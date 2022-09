Ação do Sebrae-RS busca aprimorar competitividade, inovação e sustentabilidade do segmento industrial

Fomentar a capacitação das micro e pequenas empresas gaúchas do setor industrial é o objetivo do recém implementado Polo Sebrae de Indústria. O diretor técnico do Sebrae RS, Ayrton Ramos, comenta que a ideia é disseminar informações, conteúdos e soluções para que as companhias que atuam nessa área consigam uma maior competividade.

Ele detalha que a iniciativa trabalha com três eixos específicos: competitividade, indústria inteligente e ESG (que envolve a questão das boas práticas ambientais, sociais e de governança). Sobre esse último tópico, Ramos ressalta que se trata de algo mais comum em grandes organizações, que já possuem direcionamentos nesse campo. “Mas, existe uma oportunidade para que as pequenas empresas se insiram nesse processo porque são fornecedores dessas companhias maiores”, argumenta o diretor técnico do Sebrae RS.

Um dos levantamentos realizados pelo Polo Sebrae de Indústria, que abrangeu 400 micro e pequenas empresas, abordou o tema inovação. Segundo a pesquisa, entre as principais estratégias adotadas pelas companhias nessa área estão a minimização de desperdícios (17,5%), pesquisa e desenvolvimento de produtos (15.6%) e desenvolvimento de novos processos (11,9%). Já quanto aos desafios foram mencionadas a elevada carga tributária (22,2%), falta de capital de giro (18,2%) e competição acirrada de mercado.

Ramos comenta que o projeto do Polo Sebrae de Indústria no Rio Grande do Sul servirá de referência aos Sebraes de outros estados. Ele acrescenta que a iniciativa também será apresentada em fórum que será realizado durante a feira Mercopar, que ocorrerá de 18 a 21 de outubro, em Caxias do Sul.