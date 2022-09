Sine Municipal de Porto Alegre oferece mais de 1,3 mil vagas de emprego

A semana começa com 1.341 vagas disponíveis no sistema do Sine Municipal. Os interessados podem retirar a carta de encaminhamento para a entrevista de emprego pelo Sine Fácil (disponível para download gratuito no Google Play) ou na avenida Sepúlveda, s/nº (esquina com Mauá, no Centro Histórico), das 8h às 17h.