Nova plataforma de luxo gaúcha prevê mercado de 20 milhões de pessoas

Com estimativa de público-alvo composto por 20 milhões de pessoas, será lançada, no Rio Grande do Sul, a plataforma Terroir Wine Experience. A ideia é oferecer experiências relacionadas ao universo do vinho para um perfil de viajante que tenha seu próprio avião ou use voos fretados. Por trás do negócio, dois experts: Guilherme Paulus, fundador da CVC e do Grupo GJP Hotels & Resorts, e Maurênio Stortti, CEO do Grupo M.Stortti.

"Luxo é quando as pessoas começam a desfrutar de produtos de melhor qualidade. O objetivo é desmistificar isso, assim como eu fiz com que o turismo, antigamente, chegasse à mesa do trabalhador", classifica Paulus, que também é dono do hotel Saint Andrews, em Gramado, onde ficará a sede do Terroir Wine Experience.

O projeto, cuja parte digital deve ficar pronta em outubro, inclui venda de assinaturas, visitas a vinícolas, arte e uma gama de serviços em torno da bebida. No momento, estão sendo mapeadas vinícolas no Rio Grande do Sul (estado que representará 70% das opções de destino), Santa Catarina, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais. Posteriormente, serão incluídos roteiros internacionais, como Argentina, Uruguai, Espanha, Portugal, Itália, França e Estados Unidos.

Os 7,5 mil clientes vips cadastrados no hotel Saint Andrews devem ser apresentados à novidade. “O mercado de vinhos é muito forte. Estamos imaginando que, no Brasil, exista um universo de 20 milhões de pessoas que possam ter acesso a essas situações que vamos propor. Em cima desse público, vamos trabalhar. Depois, faremos parcerias com marcas de carros”, exemplifica Stortti.

Para colocar o plano em prática, foi utilizado capital próprio dos empreendedores. A monetização se dará pela venda de pacotes turísticos e pelas assinaturas, que contarão com serviços e descontos.

A ideia surgiu há cinco anos, quando Paulus visitou Estocolmo, na Suécia, e viveu uma experiência de degustação de vinho junto com a esposa, que não bebe. "Achei interessantíssimo aquilo. Até minha esposa gostou", lembra.

Em seu hotel, na Serra gaúcha, os hóspedes são apresentados aos vinhos nacionais através da presença de representantes das vinícolas às sextas-feiras, mas Paulus percebeu que o público não quer apenas beber. "Há a possibilidade do turista comprar uma safra com seu próprio nome e distribuir para amigos", detalha sobre as experiências que as vinícolas propõem.

A inspiração para o mercado de luxo veio da Europa e dos Estados Unidos. Conforme Paulus, viajar de ônibus pode ser cansativo e o avião comum dá espaço para imprevistos. O projeto terá motoristas particulares para levar as pessoas ao aeroporto e o receptivo se responsabilizará por pegar as malas dos passageiros, permitindo que os turistas curtam apenas o lado bom da experiência. "Um casal pagará o dobro de uma passagem aérea normal, mas terá comodidade e conforto", compara, destacando a vantagem da Terroir Wine Experience.