Roda-gigante do Mundo a Vapor de Canela inaugura em outubro de 2023

anunciado no final do ano passado, Com investimento de R$ 50 milhões, a roda-gigante que será instalada no Parque Temático Mundo Vapor, em Canela, deverá ser liberada ao público em outubro de 2023. O atrativo,está em fase de fabricação no exterior e passará por testes antes de chegar à Serra Gaúcha. As informações são da assessoria do parque.

O equipamento oferecerá vista 360° de Canela e será o primeiro do gênero no Estado. Segundo os empreendedores, a novidade ajudará a ampliar a experiência dos visitantes do parque, a atratividade turística e o desenvolvimento da cidade e da região. A nova atração é fruto de uma parceria entre o Parque Temático Mundo a Vapor S.A. e a Interparques Holding S.A., empresa pioneira na implantação e operação de rodas-gigantes no Brasil, com operações em Balneário Camboriú (SC) e São Paulo (SP).

O início das obras de ampliação do parque está previsto para o próximo mês de outubro, aumentando em 1,5 mil metros quadrados a área externa do Mundo a Vapor. "Com a roda gigante vamos apresentar uma vista inédita e exclusiva da natureza de Canela em um ângulo de 360 graus, oferecendo aos passageiros uma experiência multissensorial inesquecível", projeta a CEO do Mundo a Vapor, Lenise

Urbani.

A estrutura da roda-gigante começará a ser montada a partir de maio de 2023. Serão 30 cabines climatizadas, com capacidade de seis pessoas cada e um sofisticado sistema de iluminação cênica,

oportunizando a realização de shows de luzes com música e a sinalização de eventos

especiais. “Esta roda-gigante terá um design único no mundo, com muita leveza e elegância, queremos proporcionar aos visitantes a opção de dois passeios completamente diferentes - à luz do dia, contemplando a natureza, ou à noite, com iluminação especial” comenta Cícero Fiedler, diretor da Interparques.

Uma equipe multidisciplinar, formada por arquitetos, engenheiros, paisagistas, designers e profissionais de diversas outras áreas está trabalhando intensamente no detalhamento dos projetos para o início das obras. Segundo os empreendedores, a estimativa é de que a nova atração gere cerca de 100 empregos diretos e indiretos.