Charlie Brownie retorna à Cidade Baixa com unidade na Nova Olaria

A doceria Charlie Brownie irá retornar para a Cidade Baixa com unidade na Nova Olaria ainda no mês de setembro. A nova loja irá somar a outras três unidades, duas em Porto Alegre e uma em Florianópolis (SC). Além dos brownies, o carro-chefe do empreendimento, é possível encontrar bolos, cafés especiais e outros doces de fabricação própria da marca no local.

A loja permaneceu na Cidade Baixa por cinco anos, até 2020, quando encerrou as atividades por consequências da pandemia do Covid-19. “Foi uma dor ter que fechar, porque a loja que a gente tinha lá era um cartão-postal e uma bandeira da marca, e ter que fechar ela durante a pandemia foi bastante difícil. Retornar tem um significado de trabalhar em prol da cultura e da diversidade, e promover os valores que temos, voltados à humanidade”, disse Tiago Schmitz, nome por trás da criação do empreendimento.

A inauguração oficial da nova loja irá acontecer dia 28 de setembro. No entanto, desde o dia 22, a loja está em “soft opening”, testando o funcionamento e fazendo o treinamento da equipe que conta com sete novos funcionários para receber os clientes da melhor forma na inauguração. “O bairro da Cidade Baixa para a marca sempre foi muito relevante, por ser, em termos de diversidade, o mais relevante da cidade. A Cidade Baixa é um lugar que agrega diferentes culturas, posicionamentos político-sociais, e é muito importante para a Charlie fazer parte desse conjunto”, destacou o proprietário.

Nesta sexta-feira (23) a doceria irá promover um café para o projeto social, Instituto Ascendendo Mentes que trabalha com jovens da comunidade, falando sobre transformação social. O proprietário afirma a importância e comprometimento que a marca tem com esses debates, e segundo ele, estão também presentes no bairro da nova unidade.

A expansão do empreendimento não para com a abertura da nova unidade, abrange ainda, uma parceria com a rede de supermercados Zaffari, incluindo o brownie da marca, eleito duas vezes o melhor de Porto Alegre, entre os doces disponíveis à venda no supermercado.