New Holland inaugura loja remodelada em Dom Pedrito

Para proporcionar uma melhor experiência de atendimento aos seus clientes, especialmente na região sul do Rio Grande do Sul, a New Holland Agriculture e a Agro Máquinas Comin estão reinaugurando a unidade localizada de Dom Pedrito, que além dos agricultores daquele município também atende os de Santana do Livramento – ambas importantes cidades produtoras do estado.

“A nossa loja matriz em Dom Pedrito é a mais antiga do ramo de máquinas agrícolas na cidade e uma das mais antigas pela New Holland em nível nacional. Por isso, precisávamos de uma remodelação para melhor atender aos nossos clientes, já que aqui é um ponto de encontro de produtores de diversas atividades. Aqui eles se reúnem pela manhã para, por exemplo, tomar um bom chimarrão e trocar experiências. Então, com este modelo mais moderno, temos agora um espaço melhor para que eles se sintam cada vez mais à vontade em nossa loja”, afirma José Eduardo Quincozes Neto, gerente comercial da Agro Máquinas Comin.

De acordo com Quincozes Neto, quanto melhor for o relacionamento com os clientes, mais negócios serão concretizados, e a expectativa com a unidade que foi 100% reformulada é a melhor possível. A loja de Dom Pedrito abriu as portas há 49 anos e hoje atende a todos os perfis de agricultores, do pequeno ao grande produtor, e às mais diversificadas atividades agropecuárias.

As novidades da loja reformulada começam pelo próprio design do espaço, que foi totalmente remodelado por dentro e por fora para melhorar o fluxo e a integração dos diferentes setores. A área de oficina também teve os espaços otimizados com novas marcações no piso, reduzindo a metragem necessária, mas ganhando em eficiência. Outros destaques são o novo café exclusivo e a NH Store – com roupas, calçados, acessórios e brinquedos da grife New Holland.

“A reinauguração da unidade de Dom Pedrito é importante para a New Holland porque demonstra o empenho do grupo Comin em incorporar a nova identidade das lojas da marca, investindo em inovação e tecnologia. Trata-se de uma loja mais integrada, inteligente e multifuncional. Com isso, queremos que a experiência do cliente ao entrar na concessionária e usufruir dos serviços nos diversos setores da unidade seja cada vez mais inovadora, elevando o padrão de atendimento da marca a um outro nível”, observa Flávio Mazetto, diretor de Desenvolvimento de Rede, Gerenciamento de Projetos e Inovações de Negócios da New Holland Agriculture para a América Latina.

Segundo Eduardo Quincozes Neto, o objetivo da Agro Máquinas Comin é trabalhar para o desenvolvimento da agricultura no Rio Grande do Sul e no Brasil, oferecendo ao agricultor a variada gama de produtos e serviços New Holland, que atendam às necessidades dos produtores, independentemente do tamanho da operação, com inovação e tecnologia na medida certa, proporcionando um serviço eficaz e assegurando a qualidade do pós-venda que só a New Holland possui.