FGV: IPC-S tem variação zero na 3ª Quadri do mês após 0,09% na segunda leitura

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) teve variação zero na terceira quadrissemana de setembro, após subir 0,09% na segunda leitura do mês. A informação foi divulgada pela Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira (23). O indicador acumula alta de 5,11% em 12 meses, menor do que o avanço de 5,21% no período até a segunda medição.

Das oito categorias de despesas que compõem o indicador, seis registraram decréscimo em suas taxas de variação entre a terceira e a segunda quadrissemana do mês, com destaque para Educação, Leitura e Recreação (5,48% para 4,94%). O item com maior influência no grupo foi passagem aérea (30,04% para 26,94%).

Transportes (-2,79% para -2,92%), Alimentação (-0,21% para -0,28%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,76% para 0,66%), Despesas Diversas (0,14% para 0,07%) e Vestuário (0,52% para 0,42%) foram os outros grupos a apresentar decréscimo no período. Nessas classes, os itens com maior peso foram etanol (-10,15% para -12,45%), laticínios (-2,47% para -3,94%), artigos de higiene e cuidado pessoal (1,47% para 1,01%), cigarros (1,19% para 0,79%) e roupas femininas (0,94% para 0,28%), respectivamente.

Por outro lado, Comunicação (-0,66% para -0,46%) e Habitação (0,16% para 0,23%) avançaram ante a segunda quadrissemana, impulsionados por tarifa de telefone residencial (-3,10% para -1,69%) e tarifa de eletricidade residencial (-1,21% para -0,72%).

Influências individuais

Passagem aérea (30,04% para 26,94%), aluguel residencial (1,32% para 1,46%), plano e seguro de saúde (1,16% para 1,15%) foram os itens que mais pressionaram para cima o IPC-S da terceira quadrissemana de setembro. Cebola (9,50% para 11,85%) e sabonete (5,02% para 4,96%) completam a lista.

Na outra direção, gasolina - repetiu a taxa negativa de 9,61% -, leite tipo longa vida (-8,29% para -11,52%) e etanol (-10,15% para -12,45%) foram os itens que mais puxaram o indicador para baixo, seguidos por tarifa de eletricidade residencial (-1,21% para -0,72%) e óleo de soja (-5,57% para -5,81%).