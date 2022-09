Braskem lança hub de startups e deve investir US$ 150 milhões

Com investimento de aproximadamente US$ 150 milhões para o desenvolvimento de novos negócios, a Braskem dá mais um passo na sua estratégia de inovação com o lançamento do Oxygea, o seu hub para startups.

A iniciativa nasce com a missão de e fomentar inovações disruptivas através de diferentes mecanismos de interação com startups, sempre com viés voltado à sustentabilidade e transformação digital.

São dois pilares de sustentação do hub. Um deles é o Venture Builder, mecanismo de estruturação e incubação de novos negócios, inclusive aqueles nascidos dentro da Braskem. O outro é o Corporate Venture Capital (CVC), para investimento em startups mais maduras. Do total, serão destinados US$ 50 milhões ao braço de incubação e US$ 100 milhões para o de investimento.

"Ao entrarmos no ecossistema de startups com foco em transformação digital e sustentabilidade, abrimos a possibilidade de contar com outras fontes de conhecimento que vão nos auxiliar a lidar com essas questões de forma bem-sucedida. Queremos oferecer todo o suporte e espaço necessários para dar vida às ideias vindas de dentro e fora da Braskem", comenta o CEO da Oxygea, Artur Faria. Recentemente, a Braskem foi eleita uma das 20 empresas mais inovadoras do Brasil de acordo com a MIT Technology Review.

Um dos principais objetivos da Oxygea é criar e acelerar o desenvolvimento de novas soluções e produtos que ainda não existem no mercado. Por isso, a expectativa é fomentar o empreendedorismo e inovação e também fortalecer o relacionamento da Braskem com o ecossistema de startups, voltado a tecnologias sustentáveis. A intenção é que o hub direcione recursos para ideias com potencial transformador, levando em conta seus diferenciais competitivos.

"A Oxygea nasceu com o objetivo de buscar alternativas aos desafios relacionados à sustentabilidade nos próximos anos. Acreditamos que a inovação disruptiva é o caminho para a sustentabilidade nos negócios", reforça.

O desenvolvimento sustentável e a inovação são as bases da atuação da Braskem. Nos últimos cinco anos, a empresa tem priorizado investimentos em tecnologia e inovação de produtos e processos mais competitivos e sustentáveis.

O gestor explica que há algum tempo, o foco dos investimentos da companhia não está mais voltado apenas para necessidades internas, e, com o hub, abre mais espaço para ideias de fora que tenham potencial transformador.

"As mudanças acontecem mais rápido quando se trabalha coletivamente. Junto com outros players, podemos participar ativamente da construção de uma era verdadeiramente sustentável", completa.

A prioridade da Braskem para este e os próximos anos é inovar com foco em soluções sustentáveis para cumprir, até 2030 e 2050, os compromissos de ESG firmados.