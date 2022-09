Mesmo antes de concluir planta em Guaíba, Aeromot já projeta expansão

Com planos de iniciar a operação da sua fábrica de aeronaves em Guaíba em 2025, a Aeromot pensa em ampliar o complexo ainda nesta década. Dessa forma, o aporte, que nesse primeiro momento pode chegar a aproximadamente R$ 300 milhões, superaria o patamar de R$ 1 bilhão.

Nesta quinta-feira (22), dirigentes da empresa estiveram no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, em Porto Alegre, participando com o governador Ranolfo Vieira Júnior e secretários de Estado da assinatura do termo de cessão de área (que há pouco mais de duas décadas tinha sido destinada à Ford) para a Aeromot ir adiante com seu projeto. O presidente da companhia, Guilherme Cunha, adianta que no próximo ano o foco será nos trabalhos para a obtenção das licenças ambientais e aeronáuticas. Essa ação deve durar cerca de doze meses e depois disso as obras deverão ser iniciadas.

O executivo detalha que a fábrica começará as atividades operando com um produto que será o “catalizador” do projeto (o bimotor DA62 da Diamond Aircraft, empresa austro-canadense que a Aeromot é a distribuidora no Brasil). A aeronave é voltada para os segmentos de agronegócio, área executiva, treinamento, entre outras funções. A capacidade do modelo é para até sete pessoas, considerando o piloto. A ideia, segundo Cunha, é posteriormente diversificar para outros equipamentos e soluções. “Vai ser um empreendimento que vai gerar outros vários negócios, esse é só o início”, afirma. Futuramente, está previsto o desenvolvimento de aeronaves autônomas, com propulsão a hidrogênio e energia elétrica, entre outras iniciativas.

Na primeira fase, a planta em Guaíba terá capacidade para produzir de 40 a 50 unidades ao ano e perspectiva de faturamento anual de R$ 300 milhões a R$ 500 milhões. “E até 2025, ou antes disso, a gente já deve começar com uma nova operação ou linha de montagem, porque não são somente aeronaves, nós temos drones, peças e produtos, é uma miscigenação de produtos aeronáuticos”, afirma o presidente da Aeromot.

O complexo irá trabalhar com kits trazidos do exterior e, mais adiante, será feita a nacionalização gradativa dos componentes. No começo, o conteúdo nacional da aeronave deve ficar entre 20% a 30%. Na implantação do complexo, deverão ser gerados em torno de 1,3 mil postos de trabalho diretos e indiretos. Na operação, devem ser proporcionados entre 500 a 700 empregos.

A área ocupada será de 250 hectares, podendo chegar a 450 hectares (cerca de 12 parques da Redenção, na capital gaúcha). O projeto contempla uma pista de até 1,8 mil de comprimento, hangares, centros de pesquisas e desenvolvimento. A vice-presidente da Aeromot, Cristiane Cunha, antecipa que o aeródromo terá o nome do seu avô, Roberto da Cunha, que era aviador e pilotou até os 84 anos (hoje ele está com 89). A Aeromot possui atualmente duas bases em Porto Alegre (dentro do aeroporto Salgado Filho e outra administrativa na Avenida Sertório). A empresa analisa se essas unidades serão fechadas ou não quando o complexo de Guaíba iniciar as operações.