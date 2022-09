Direção da cooperativa Uniprime visita o Jornal do Comércio

Focada no público de alta renda, a cooperativa de crédito paranaense Uniprime Pioneira fará evento de inauguração de sua primeira agência em Porto Alegre nesta quinta-feira (23) à noite na avenida Carlos Gomes. A unidade será aberta ao público na manhã desta sexta-feira.

Antes da solenidade, dirigentes Uniprime estiveram no Jornal do Comércio. O diretor-presidente, Olyr Alvaro Campagnolo; o diretor administrativo, Féliz Luiz Fornari; e o diretor comercial, Lúcio Schueuer, executivos com décadas de experiência no sistema financeiro, falaram sobre a expansão da Uniprime, que cresce em um ritmo de dois dígitos por ano.

A expectativa da cooperativa é dobrar a carteira em 5 anos, passando 10,5 mil cooperados para 20 mil. E o Rio Grande do Sul integra o plano de expansão. Os executivos da Uniprime falaram sobre os novos projetos em visita ao Jornal do Comércio, onde foram recebidos pelo diretor de Operações, Giovanni Jarros Tumelero.