Congregarh aborda temas como o trabalho híbrido e a diversidade

Temas como a sustentabilidade, a sucessão familiar, a diversidade, a convivência geracional dentro das organizações e o trabalho híbrido são alguns que estão sendo discutidos no Congresso de Gestão de Pessoas (Congregarh) que começou nesta quarta-feira (21) no Centro de Eventos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), em Porto Alegre. O presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos seccional Rio Grande do Sul (ABRH-RS), Pedro Luiz Fagherazzi, destacou que o congresso discute também o uso digital da tecnologia que foi acelerado dentro das empresas em função da pandemia da Covid-19. "Estamos discutindo o trabalho nas empresas e também o home office em tempos de pandemia. É um tema que vai ficar em discussão por muito tempo entre as organizações", destacou.

Segundo Fagherazzi, a pandemia teve uma influência grande mudando o comportamento das pessoas. "É preciso estar atento a essas mudanças e como vai ser o impacto nas pessoas e nos grupos que eles estão inseridos", acrescentou. De acordo com ele, essa edição do Congregarh é muito especial por marcar os 50 anos de fundação da entidade.

Mais de 1,2 mil pessoas do Rio Grande do Sul e de fora do Estado participam do evento que termina na sexta-feira (23). "Temos 52 expositores na feira que reúne empresas dos mais variados segmentos com acesso gratuito do público. É uma grande vitrine e um espaço de networking e negociações para empresários e líderes do setor", ressaltou Fagherazzi.

O Congregarh 2022 tem como tema "Culturas em Movimento, Tempos de Transformação". No painel "Diversidade Social: um novo Mundo para o RH", o auditório do Centro de Eventos ficou lotado para assistir a palestra do diretor executivo da Rede Cidadã, Fernando Alves, e da diretora executiva da Venant Consultoria, Andréa Mazarem.

Alves liderou a inclusão social de mais de 106 mil jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social no mundo do trabalho nos últimos 20 anos. A Rede Cidadã está espalhada por 57 cidades e oito estados . "A diversidade social precisa incluir, por exemplo, as pessoas em situação de rua e os jovens que cumpriram medidas sócio educativas no mundo do trabalho", destacou.