BSBIOS avalia antecipar conclusão de usina de etanol no RS

A finalização total da planta de etanol que a BSBIOS construirá em Passo Fundo pode ser atingida antes do prazo previsto inicialmente. Em um primeiro momento, a companhia tinha planejado desenvolver o projeto em duas etapas, uma a ser concluída em 2024 e outra, uma expansão, em 2026. No entanto, atualmente a empresa analisa fazer a obra toda de uma vez só e chegar à capacidade já ampliada dentro de dois anos.

Quando assinou, em junho, o protocolo de intenções com o governo do Estado relacionado ao empreendimento, o CEO da BSBIOS, Erasmo Carlos Battistella, informou que a primeira etapa antevia uma estrutura com capacidade para 111 milhões de litros de etanol ao ano e um consumo para atingir a essa fabricação de aproximadamente 750 toneladas ao dia de cereais em geral. O investimento nessa fase seria de R$ 300 milhões.

No segundo passo, seriam alcançados 220 milhões de litros anuais (cerca de 20% do mercado gaúcho de etanol hidratado, que é usado diretamente nos tanques dos automóveis) e 1,5 mil toneladas diárias de matéria-prima, o que significaria um aporte total de R$ 556 milhões. Battistella explica que esse escopo final do projeto pode ser antecipado para 2024, devido a uma possível redução de custos.

O executivo, que foi o palestrante desta quarta-feira (21) do evento Tá Na Mesa, na Federasul, comenta que, por enquanto, a empresa já está plantando variedades de trigo para a realização de testes, ainda neste ano, para o uso do cereal na fabricação de etanol, assim como trabalha na parte de licenças ambientais e engenharia da iniciativa. Battistella frisa que o licenciamento é uma prerrogativa da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), contudo ele espera que até junho do próximo ano seja possível obter a licença de instalação do empreendimento. Se isso se confirmar, serão mais cerca de doze meses de obras e a produção do etanol poderá começar no segundo semestre de 2024.

O dirigente acrescenta que a mudança na tributação dos combustíveis, com a redução da incidência de ICMS e PIS e Cofins, impacta na produção de etanol e a empresa também está fazendo a avaliação do reflexo dessa situação no projeto. O representante da BSBIOS argumenta, por exemplo, que se o preço da gasolina ficar muito baixo, pode refletir na competitividade do álcool.