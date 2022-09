Dia do Sorvete Sem Imposto tem adesão de pelo menos 10 marcas no Rio Grande do Sul

Na próxima sexta-feira (23), é comemorado o Dia Nacional do Sorvete. Para chamar a atenção em relação aos impostos que incidem sobre o produto, a Associação Gaúcha das Indústrias de Gelados Comestíveis (Agagel) realiza pela primeira vez no Estado o Dia do Sorvete Sem Imposto. A iniciativa é organizada pela Associação Brasileira do Sorvete (Abrasorvete) em âmbito nacional.

Até esta terça-feira (20), pelo menos 10 empresas já haviam confirmado a adesão à campanha (veja lista abaixo). O presidente da Agagel, Gian Lisboa, explica que a carga tributária sobre o produto fica em torno de 35%, o que prejudica as vendas. “É como se, ao comprar um sorvete de três bolas, você estivesse comprando duas bolas mas pagando por três”, compara.

Caberá às empresas participantes da campanha decidirem como será sua participação – se vão ofertar um produto apenas sem impostos ou todos, por exemplo. Lisboa diz que as indústrias também podem buscar a adesão de parceiros. “Uma indústria pode atingir 10, 15, 20 cidades e parceiros diferentes como supermercados, bares e restaurantes”, explica.

Ao contrário de outros países, onde o consumo de sorvetes é elevado, no Brasil as vendas ficam abaixo do que poderia ser atingido. O dirigente cita a Argentina e Uruguai, onde o consumo per capita do produto é de duas a três vezes maior do que no Brasil. Em países da Europa e nos Estados Unidos, com temperaturas mais frias do que no Brasil, o consumo per capita de sorvete chega a quase seis vezes.

Lisboa lembra que o sorvete é um alimento e vem evoluindo tecnologicamente para se transformar cada vez mais em um produto saudável, sendo possível encontrar opção zero açúcar, zero gordura, sem lactose e à base de frutas, entre outras. “Temos um preço muito elevado para o consumidor. Estamos competindo não só entre marcas de sorvete, mas sim com outros produtos que não são taxados da mesma maneira”, afirma.

Confira quem já confirmou adesão ao Dia do Sorvete Sem Imposto