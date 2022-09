Clínica psiquiátrica de Canoas investe R$ 17 milhões em ampliação

O Complexo Libertad, de Canoas, investiu R$ 17 milhões na ampliação de sua estrutura. Idealizada pelas irmãs Carla e Fabiane Lima, entre as reformulações da clínica está a inclusão do Centro de Terapias Biológicas Luiz Ciulla (CTB), que será inaugurado nesta quarta-feira (21), conforme informou o empreendimento através da assessoria de imprensa.

Com capacidade de atendimento de 25 pacientes por dia, a clínica passa a contar com 99 leitos e com cerca de 400 postos de trabalho, entre diretos e indiretos. No CTB, serão realizados tratamentos por meio da infusão de medicamentos, via spray nasal ou por administração intramuscular, que, somados aos remédios via orais, permitem a redução de sintomas depressivos em pacientes adultos com Transtorno Depressivo Maior, com comportamento/ideação suicida aguda ou esquizofrenia.

Segundo o diretor do centro, Leandro Ciulla, o local passará a contar também com tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT), “que apresenta alta eficácia, procedimento indolor que é realizado sob anestesia, produzindo a melhora dos sintomas psiquiátricos”. O complexo, que ampliado chega a 2 mil metros quadrados, atende de forma particular ou através de convênios públicos e privados.