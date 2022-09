1º Fórum ESG da Indústria debate oportunidades do setor em Porto Alegre

O Sebrae RS promove, nesta quinta-feira (22), às 9h, a 1ª Edição do Fórum ESG da Indústria, no Plenário Mercosul, no centro de eventos da FIERGS, em Porto Alegre. O debate pretende abordar questões ambientais, sociais e de governança, representadas pela sigla do inglês ESG. O evento é gratuito, em parceria com o Conselho de Meio Ambiente (CODEMA).

A iniciativa faz parte das iniciativas do Polo Sebrae de Indústria e as inscrições podem ser realizadas neste site. O evento também será transmitido no Youtube da FIERGS e do Sebrae RS.

A programação conta com especialistas de pequenas e grandes empresas da indústria que irão abordar de forma separada cada um dos elementos da sigla ESG. Entre os convidados estão o CEO da Sebanella, Sebastian Pereira; o Gestor de projetos de sustentabilidade e meio ambiente da Mercur, Eduardo Assmann; o Diretor Técnico do Sebrae RS, Ayrton Ramos. Para trazer uma abordagem ampla sobre o ESG, o convidado é o gerente executivo de ambiente e sustentabilidade da CNI, David Bontempo.

As discussões sobre a temática são o início de uma série de ações voltadas ao ESG, assunto que será abordado também na 31ª Mercopar, em outubro.