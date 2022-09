PIB do RS cai 3,5% no segundo trimestre de 2022

Como acontece historicamente no Rio Grande do Sul, o desempenho do agronegócio dita o ritmo da economia gaúcha. O fato do setor da Agropecuária ter enfrentado recentemente uma dura estiagem refletiu diretamente no PIB do Estado, que verificou uma queda de 3,5% no segundo trimestre de 2022 em relação a janeiro a março deste ano.

Quando a comparação é feita com o segundo trimestre de 2021, a retração do Produto Interno Bruto é ainda maior: 11,5%. Nos dois casos, as taxas do Rio Grande do Sul ficaram abaixo do desempenho registrado no Brasil (crescimentos de 1,2% e 3,2%, respectivamente). Uma das explicações para as diferenças dos resultados do País e do Estado é justamente a maior dependência gaúcha do segmento agrícola e a dificuldade enfrentada com as safras na primeira metade de 2022.

Os dados econômicos foram divulgados nesta segunda-feira (19) pelo Departamento de Economia e Estatística, da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (DEE/SPGG). Para se ter uma ideia do impacto da estiagem no meio rural do Rio Grande do Sul, o setor agropecuário apresentou queda de 38,3% no segundo trimestre em relação aos três primeiros meses do ano. Se for feita a comparação do período com abril a junho de 2021, o resultado é ainda mais negativo: redução de 65,6%, o que representa o pior desempenho para o setor (trimestre contra mesmo período do ano anterior) desde o começo da série histórica do PIB, iniciada em 2002.

A chefe da divisão de Análise Econômica e diretora adjunta do DEE, Vanessa Sulzbach, lembra que no segundo trimestre do ano passado houve safra recorde e retomada da economia em relação aos efeitos da pandemia de coronavírus, o que ocasionou uma base alta de comparação. Além disso, a principal cultura agrícola gaúcha, a soja, teve uma diminuição recorde no segundo trimestre de 2022 em relação ao mesmo intervalo do ano passado, que foi da ordem de 54,3%. Arroz e milho também tiveram revezes, de 31,6% e 9,8%, respectivamente.

“Se é que pode ter uma notícia positiva ao final disso tudo é que, como a queda é explicada basicamente pela produção agropecuária, se não houver percalços climáticos, é bem possível que conseguiremos recuperar no ano seguinte”, projeta Vanessa. Outro ponto de entusiasmo é que, com exceção da Agropecuária, os demais segmentos da economia gaúcha apresentaram resultados superiores ao do País em relação ao primeiro trimestre de 2022.

A Indústria apresentou alta de 3%, contra 2,2% do Brasil, resultado puxado pelas áreas de Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana (18,4%) e Construção (4,3%), enquanto a Indústria de Transformação, a mais significativa da economia gaúcha, obteve alta de 1,7%, a mesma do Brasil. Nos Serviços, o crescimento no Estado foi de 1,6% (1,3% no Brasil), impulsionado pelo Comércio (6,9%).

Quando a comparação é feita com o mesmo período do ano passado, a Indústria gaúcha manteve-se como destaque positivo, com alta de 7,3% (1,9% no País). No segmento de Serviços, a elevação em relação ao segundo trimestre de 2021 foi de 3,8% (4,5% no País). No acumulado do primeiro semestre de 2022, a queda no PIB do Estado foi de 8,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto no Brasil a alta foi de 2,5%. No acumulado em quatro trimestres, o PIB do Rio Grande do Sul apresentou diminuição de 2,4%, enquanto no País o resultado foi positivo em 2,6%.

Taxas de crescimento do PIB do Rio Grande do Sul e do Brasil — 2º trimestre de 2022

Trimestre comparado ao trimestre imediatamente anterior (com ajuste sazonal):

Rio Grande do Sul: -3,5% Brasil: +1,2%

Trimestre comparado ao mesmo trimestre do ano anterior:

Rio Grande do Sul: -11,5% Brasil: +3,2%

Acumulado ao longo do ano comparado ao mesmo período do ano anterior:

Rio Grande do Sul: -8,4% Brasil: +2,5%

Últimos quatro trimestres comparados aos quatro trimestres imediatamente anteriores:

Rio Grande do Sul: -2,4% Brasil: +2,6%

Fonte: SPGG-RS/DEE e IBGE/Sistema de Contas Nacionais Trimestrais