Encantado ganhará empreendimento com hotel, centro comercial e várias atrações

A cidade de Encantado, no Vale do Taquari, ganhará no próximo ano mais um atrativo, o Boulevard Encantado. As obras do projeto estão previstas para começar no dia 26 deste mês e unirão hotel, centro comercial, centro de eventos, operações de gastronomia, lazer, espaço Multiverso e outras atrações. O investimento é de R$ 50 milhões e vai gerar, entre empregos diretos e indiretos, 400 vagas. A inauguração está prevista para ocorrer em outubro do próximo ano.

O complexo está localizado a dois quilômetros da estátua do Cristo Protetor em uma área de 16 mil metros quadrados, com 8 mil metros quadrados de área construída. Dois players estão envolvidos no projeto: o Grupo Laghetto, que será responsável pelo hotel, e o Multiverso, que administrará o espaço metaverso, já presente no Cais do Porto, em Porto Alegre, e no Shopping Iguatemi, em Florianópolis.

Além do Hotel Laghetto Encantando e do Multiverso Experience, o Boulevard terá um solarium gastronômico, praça de alimentação ao ar livre, áreas de lazer, parque temático indoor, mirantes, adega, estacionamento e bicicletário. O centro de compras terá 21 lojas no total, com opções de gastronomia, moda, saúde, beleza, serviço e lazer.

Outra atração do Boulevard Encantado é o rooftop com vista panorâmica para o Cristo Protetor, a Lagoa Garibaldi e o Vale do Taquari. O mirante com vista para o Cristo também poderá ser utilizado para eventos sociais e empresariais.

“O complexo será um grande divisor de águas para a cidade, principalmente ao manter o turista por mais tempo nela”, destaca Fabrício de Medeiros, gerente operacional do Boulevard Encantado. Ele conta que, desde a inauguração da Estátua do Cristo Protetor, em abril deste ano, o município registra um aumento no fluxo de turistas, chegando a uma média mensal de 10 mil pessoas. O monumento que representa Jesus de braços abertos ultrapassa 4,8 metros de altura, sendo considerada a maior estátua de Cristo do mundo.

“O Boulevard vem para agregar valor aos visitantes que vêm conhecer o Cristo. Vai unir alimentação, hospedagem, entretenimento, tudo em um complexo e muito perto da estátua do Cristo Protetor”, complementa Medeiros.

O empreendimento será construído levando em conta a sustentabilidade e pensando no contexto ambiental no qual estará inserido. Serão usados materiais e processos ecologicamente corretos. Madeira, ferro e pedra de basalto são algumas das matérias primas e revestimentos que serão priorizados, remetendo assim às características da colonização de Encantando.

Para reduzir o impacto ao meio ambiente, o Boulevard Encantado terá estação de tratamento de efluentes, energia fotovoltaica e a utilização da água da chuva. Todo o trabalho será desenvolvido pelo arquiteto e urbanista Rafael Ortiz.

A construção do hotel, que terá 90 apartamentos, seguirá os padrões da rede Laghetto, com infraestrutura para receber eventos como casamentos e outras festas, por exemplo, oferecendo várias opções de lazer aos hóspedes. O Laghetto Encantado terá SPA, piscina térmica, academia, espaços kids e restaurante panorâmico. “Será possível se hospedar um final de semana tranquilamente ou até mais dias. As cidades vizinhas já estão se movimentando para esse todo o processo turístico”, afirma Medeiros.

"Encantado é uma cidade linda, com paisagem que arrebata. Ao construir o Cristo Protetor, a nossa cidade recebeu a atenção de todos. Vimos a necessidade de criar um projeto capaz de atender quem chega e, ao mesmo tempo, se integrar à paisagem local", destaca Fábio Vitória, CEO do Boulevard Encantado.