Congresso de gestão de pessoas debaterá as transformações na cultura organizacional

O Congresso de Gestão de Pessoas (Congregarh 2022) retorna a ser presencial, depois de três anos apenas com edições no formato online, por causa da pandemia. Nesta retomada, a edição deve ser a maior já realizada, com projeção de reunir mais de 1,2 mil congressistas. O evento ocorre de 21 a 23 de sertembro, no Centro de Eventos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs).

Entre os inúmeros assuntos do encontro, promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Rio Grande do Sul (ABRH-RS), estão temas como a transformação da sociedade a partir da pandemia como, por exemplo, as relações de trabalho, o teletrabalho, a modalidade home office, além de assuntos como a diversidade nas empresas.

De acordo com Pedro Luiz Fagherazzi, presidente da ABRH-RS, essa edição do Congregarh marca os 50 anos da entidade, comemorados em 2022. Ele destaca que a sociedade sofreu uma grande transformação por causa da mudança de comportamento das pessoas a partir das restrições sanitárias impostas pela Covid-19. “A pandemia acelerou um processo que levaria ao redor de 10 anos em apenas dois anos”, diz o dirigente.

Fagherazzi também destaca assuntos como o ESG, sigla em inglês para questões como governança ambiental, social e corporativa. “No aspecto governança até que vai bem, mas é necessário evoluir muito, principalmente, no ambiental”, cita.

A atividade também integra o calendário de eventos que marca o aniversário de 250 anos de Porto Alegre, comemorado em março, e representa um grande momento de networking entre os participantes. O presidente da ABRH-RS salienta ainda que não haverá transmissões das palestras ou painéis, já que o evento não será híbrido. A explicação, segundo ele, é a redução de custos. Por outro lado, Fagherazzi diz que as pessoas estão motivadas para participar presencialmente.

A Congregarh 2022 tem como tema central: Culturas em Movimento, Tempos de Transformação. “O objetivo é promover uma reflexão entre os líderes e gestores sobre as culturas organizacionais e se as mesmas que regem as empresas hoje serão as responsáveis por manter o negócio no futuro”.

Fagherazzi acredita que as transformações são inúmeras e passam também pela evolução tecnológica e por mudanças de políticas de sustentabilidade. Dentro desta realidade, há igualmente fatores de ordem econômica, como as questões inflacionárias e que afetam, principalmente, o Brasil. “O comportamento das pessoas está mudando e sobre diversos aspectos”.