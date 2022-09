Federasul e Unisinos firmam parceria na área da inovação

As 170 entidades filiadas à Federasul no Estado passam a contar com ferramentas de capacitação através da incubadora Unitec - Unidade de Inovação e Tecnologia, de São Leopoldo, ligada a Unisinos. O lançamento do novo Hub de Inovação da entidade foi realizado nesta quarta-feira (14) durante o Tá na Mesa da Federasul.

A assinatura da parceria foi realizada pelo presidente da Federasul, Anderson Trautman Cardoso, e pelo reitor da Unisinos, padre Sérgio Mariucci. A ideia é que a universidade, através da Unitec, preste um conjunto de atividades orientadas de apoio para o desenvolvimento de inovações pelas 80 mil empresas filiadas à Federação no Rio Grande do Sul.

Segundo Mariucci, o Tecnosinos - Parque Tecnológico de São Leopoldo, fundado na gestão do reitor Aloysio Bonhen, entre 1986 a 2005, é talvez a parte mais visível e perceptível do empreendedorismo como um direcionador institucional da Unisinos. "A identidade de uma universidade depende do equilíbrio entre ensino, pesquisa e extensão. Esses três eixos se articulam em torno do conhecimento e em função da sociedade", ressaltou. O reitor afirmou ainda que os parques tecnológicos espalhados pelo Estado são frutos da articulação entre as universidades, empresas, poder público e conexão com a sociedade. "Esses parques acolhem desde os jovens empreendedores, que transformam sua pesquisa na universidade em produto, até grandes organizações internacionais que buscam um espaço em que a tecnologia, o conhecimento, a formação de pessoas e a inovação estejam em diálogo constante", ressaltou.

O presidente da Federasul destacou o papel da inovação. "Existe uma clara percepção do valor da inovação para impulsionar o desenvolvimento da economia gaúcha", explicou. Para Cardoso, a adoção de processos inovadores, quando ocorre de forma unilateral, solitária, seja por governos, empresas ou entidades gera resultados, mas inferiores àqueles obtidos quando o trabalho é conjunto. "Quando colocamos esses processos em um fluxo em que diferentes atores convergem, os frutos são enormemente potencializados", acrescentou. Ele ainda afirmou que, ao propor a inovação como tema da sua gestão, a entidade compartilhou com o Rio Grande do Sul uma visão de futuro. "A nossa plataforma tem o propósito de aproximar quem está fisicamente distante, estimular a troca de experiências e compartilhar conhecimento", comentou.

Criado há mais de 20 anos, o Parque Tecnológico de São Leopoldo - Tecnosinos conta com mais de 100 empresas consolidadas, graduadas e incubadas, além de startups. O parque fomenta novas economias na área de tecnologia e auxilia o desenvolvimento sustentável da região, gerando cerca de oito mil empregos diretos, aumento da arrecadação e criação de uma cultura empreendedora.