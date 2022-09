Volume de serviços cresce 1% em julho no Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, o volume de serviços cresceu 1% em julho frente a junho, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada pelo IBGE. Na série sem ajuste sazonal, frente a julho de 2021, o volume de serviços subiu 8,1%. O acumulado no ano chegou a 14,3% frente a igual período de 2021. A variação no mês ficou pouco abaixo da média nacional (1,1%).

O índice de média móvel trimestral foi de 1,2% no trimestre encerrado em julho de 2022 frente ao nível do mês anterior. Na série sem ajuste sazonal, frente a julho de 2021, o volume de serviços cresceu 8,1%. O acumulado no ano chegou a 14,3% frente a igual período de 2021. O acumulado nos últimos 12 meses ficou 14,9% em relação aos doze meses imediatamente anteriores.

Em relação a julho de 2021, o volume de serviços cresceu 8,1% no Estado. O principal impacto veio dos transportes, serviços auxiliares aos transportes e correios, que cresceram 14,7% e contribuíram com 4,9 ponto percentual na variação do volume de serviços. Já a maior variação (24,7%) foi registrada ndos serviços prestados às famílias.

Os serviços profissionais, administrativos e complementares tiveram variação negativa (-3,1%). Já os serviços de informação e comunicação tiveram alta (5,7%), assim como outros serviços (3%).

Em julho de 2022, o índice de atividades turísticas no Rio Grande do Sul teve queda de 1,1% frente ao mês imediatamente anterior, quebrando uma sequência de quatro resultados positivos consecutivos. A média nacional teve crescimento (1,5%).

Na comparação entre julho de 2022 e julho de 2021, o índice de volume de atividades turísticas no Estado apresentou expansão de 26,5%, décima sexta taxa positiva seguida. No indicador acumulado no ano, o agregado especial de atividades turísticas mostrou expansão de 41,9% frente a igual período do ano passado.

A Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento conjuntural do setor de serviços no País, investigando a receita bruta de serviços nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, que desempenham como principal atividade um serviço não financeiro, excluídas as áreas de saúde e educação.