Governo autoriza primeiro 'free shop' de vinhos de marca brasileira na Campanha

O Ministério da Economia autorizou, nesta terça-feira (13), o funcionamento do primeiro 'free shop' de vinhos do Brasil. A loja fica em Santana do Livramento, na região da campanha gaúcha, na vinícola Almadén, do grupo Miolo.

O 'free shop' é um modelo já bem consolidado na fronteira com o Uruguai, em Rivera, onde produtos de diversas origens e marcas são comercializados sem cobrança de impostos. No Brasil, no entanto, ainda não existia uma loja deste tipo. A vinícola Almadén fica na região rural do município. Ao total, estarão disponíveis 120 rótulos das marcas Miolo, Terra Nova, Seival e Almadén por valores 30% menor.

A loja faz parte do novo roteiro enoturístico da região, inaugurado no último sábado (10), que também fica na vinícola Almadén. Além do passeio pelos vinhedos, os turistas podem degustar os vinhos e conhecer o museu que conta história inicial da plantação de vinhos na região.