Santander promove leilão de três imóveis localizados em Caxias do Sul, RJ e GO

Um leilão de imóveis residenciais será promovido nesta sexta-feira (16), às 11h, pelo Santander em parceria com a Frazão Leilões. Os itens ficam localizados em Caxias do Sul e nos estados de Goiás e Rio de Janeiro. Os interessados poderão participar do evento pela internet. O edital e as informações dos lotes estão disponíveis no site da Frazão Leilões e no portal Santander Imóveis.