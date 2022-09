RS cria projeto para estimular turismo no Litoral Norte o ano inteiro

A Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul lançará, nesta quarta-feira (14), um projeto para estimular o Litoral Norte do Estado o ano todo. Raphael Ayub, titular da pasta, diz que a intenção é desenvolver um calendário que mostre que a região não é atrativa apenas nos meses de calor.

Intitulada Litoral Norte nas 4 Estações, a iniciativa tem parceria de 21 municípios e de entidades da região. O secretário informa que haverá ações digitais e pelas ruas.

“O site turismo.rs.gov.br terá uma aba específica para o projeto, incluiremos a proposta na feira virtual Viva o RS, faremos ativações em eventos, teremos banners, outdoors e trabalharemos com influenciadores de redes sociais”, detalha Ayub. Nos pedágios da CCR Via Sul também ocorrerá distribuição dos calendários das atrações entre outubro de 2022 e junho de 2023.

Os Caminhos dos Vales e das Águas — que envolve nove municípios da região, a exemplo de Arroio do Sal, Torres e Três Cachoeiras — fazem parte do cronograma. Essa regionalização do turismo servirá como projeto piloto para a implementação da mesma política pública nas demais regiões do Estado, resguardada a particularidade de cada local, bem como, estratégia de acordo com o que aponta o mapa de comportamento do turista, outra atividade recentemente lançada pela Secretaria de Turismo.

A regionalização pretende estruturar e qualificar as localidades para que elas possam assumir a responsabilidade pelo seu próprio desenvolvimento, promovendo a inclusão de municípios com menor potencial turísticos nas rotas. Espera-se ainda a possibilidade de consolidação de novos roteiros como produtos turísticos rentáveis, em parceria com a iniciativa privada, nos mercados nacional e internacional.

Na quarta, no Palácio do Piratini, acontece um almoço onde serão divulgadas outras informações sobre o projeto. Participam da reunião o governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, o secretário do Turismo, Raphael Ayub, e o presidente da Associação dos Municípios do Litoral Norte e prefeito de Arroio do Sal, Afonso Flávio Angst.