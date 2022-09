Nova Prata movimenta R$ 4 milhões em negócios durante Festival Internacional de Folclore

Cerca de 10 mil pessoas – entre espectadores, visitantes e delegações de bailarinos – movimentaram as ruas de Nova Prata durante o 18º Festival Internacional de Folclore (FIFNP). De 7 a 11 de setembro, turismo, gastronomia e comércio do município gaúcho contabilizaram quase R$ 4 milhões em negócios e garantiram o intercâmbio cultural entre países de diversos continentes com o sul do Brasil.

“Poderia ser Roma, Paris ou Londres, mas é Nova Prata que neste momento pode ser considerada a Capital da Cultura mundial. Já ganhamos por duas vezes o título de melhor festival folclórico do mundo”, ressalta o prefeito da cidade, Alcione Graziottin.

Paralelamente ao evento, são realizadas feiras de livros, artesanato, gastronomia e comércio, além de ações sociais. Entre os comerciantes que comemoraram a oportunidade de exposição, Osmar Ferreira, proprietário da Ótica Ferreira, destacou a possibilidade de apresentar seus produtos a um público maior. “Optamos por colocar nosso estande aqui na feira para podermos aumentar o nosso público e tivemos 70% a mais de procura, além de um crescimento nas vendas”.

Na área de artesanato, Maria Dileta, afirma também ter aumentado a clientela durante o Festival. Dona de uma confecção de roupas para Barbies, ela percebeu que, depois da pandemia, as crianças sentiram uma necessidade maior de brincar com os amigos de forma presencial. “Inclusive os meninos começaram a se interessar mais por este tipo de produto”, observa Maria.

Além disso, no ensejo das festividades, os hotéis da cidade tiveram 100% de ocupação no período. Segundo André Nedeff, presidente da Comissão Organizadora do FIFNP, os empreendimentos em localidades próximas também preencheram grande parte dos leitos. “Nosso evento mobiliza toda a região, só de crianças de escolas próximas, recebemos mais de 1 mil visitantes”, reforça.

Com o tema “Baile de Máscaras”, a instituição artística Bailado Gaúcho recebeu grupos estrangeiros para apresentações e competições de dança. Este ano, apresentaram-se no Ginásio Alcides Tarasconi 12 grupos internacionais. Dos sete que disputaram o campeonato, o vencedor foi o grupo mexicano, seguido da Tailândia e Espanha (segundo e terceira colocações).