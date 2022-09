Brasil enfrenta déficit de mão de obra na área de tecnologia

Um segmento estratégico para qualquer nação, o campo da tecnologia tem que superar no Brasil a dificuldade de contar com menos profissionais que a demanda de mercado exige. O COO da SAP Brasil, Rui Botelho, cita que há levantamento (da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais) que aponta que o déficit de mão de obra no setor pode chegar a cerca de 500 mil pessoas até 2025.

“Porém, isso não é só uma necessidade é também uma oportunidade”, argumenta o executivo. Ele adianta que a SAP está estruturando com parceiros de negócios um novo programa para, em conjunto, formar profissionais e custear a certificação desse público. “Não é somente resolver o nosso problema de mão de obra, mas auxiliar as pessoas a terem uma perspectiva de carreira, o que vai ajudar o nosso negócio também, óbvio”, diz Botelho. A empresa já conta com a iniciativa Learning for Employment que, com apoio de faculdades, contribui para a qualificação de profissionais para atuarem no setor.

Particularmente quanto ao Rio Grande do Sul (onde a SAP tem seu centro de inovação, em São Leopoldo), o executivo frisa que o Estado tem vocação para criar ecossistemas tecnológicos. O laboratório gaúcho da companhia atende ao desenvolvimento de produtos para o mundo inteiro. Através da unidade, os clientes têm acesso a programas de desenvolvimento de inovação e as startups contam com mentorias para evoluírem seus negócios.

Botelho participou na sexta-feira (9) do SAP Sapphire São Paulo, evento que reuniu cerca de 1 mil empreendedores para acompanhar a apresentação de produtos e novidades tecnológicas. Na ocasião, SAP e Bradesco anunciaram uma parceria para o desenvolvimento de uma plataforma de serviços financeiros, voltada para pequenas e médias empresas. Chamada de BradescoOne, a solução disponibilizará serviços financeiros diretamente no sistema de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP), tornando os processos mais ágeis e diminuindo custos.

A presidente da SAP América Latina e Caribe, Cristina Palmaka, ressalta que as pequena organizações também podem empregar a inovação em seu dia a dia. Ela comenta que a SAP possui cerca de 20 mil clientes no Brasil e em torno de 15 mil desse total são companhias de menor porte. Sobre o SAP Sapphire, a executiva afirma que o encontro provou a boa aceitação do recurso da nuvem nos ambientes de negócios. “A modalidade de nuvem traz flexibilidade, agilidade e competividade”, enfatiza.

Já o vice-presidente de SAP Ariba & Fieldglass Brasil, Silvio Abade, acrescenta que o evento foi importante para a empresa se reconectar e trocar experiências com os clientes depois da pandemia de coronavírus. Ele comenta que foi reforçado que a pauta da sustentabilidade e do ESG (Environmental, social, and corporate governance) é algo comum atualmente entre todas as companhias. Nesse sentido, o diretor da Colgate-Palmolive Javier Arostegui, um dos palestrantes do SAP Sapphire, adiantou que o grupo espera que sua operação alcance o patamar de 100% de embalagens recicláveis até 2025.

No entanto, ele alertou que a tecnologia empregada em práticas sustentáveis requer investimentos e evoluções. Arostegui citou testes da empresa com caminhões elétricos, contudo, além dos preços mais elevados desses veículos, ele destaca que ainda existe poucos pontos de recarga para difundir mais rapidamente o uso desses equipamentos.