SAP pretende neutralizar emissões de CO2 até 2023

Com o foco estratégico de aliar desenvolvimento tecnológico com o tema da sustentabilidade, a SAP, além de disponibilizar para seus clientes soluções como sistemas que permitem o controle de dados para traçar estratégias relativas às mudanças climáticas, está fazendo o “dever de casa”. Conforme a presidente da SAP Brasil, Adriana Aroulho, a meta da companhia, globalmente, é zerar suas emissões de CO2 até 2023.

A executiva frisa que a tecnologia é fundamental para fomentar empresas inteligentes e conectadas, o que ajuda a criar um mundo sustentável. Ela acrescenta que a sustentabilidade atualmente é um assunto que está na pauta de todos. “Não existe outra opção, não tem plano B para o planeta, não tem plano de contingência”, ressalta a dirigente.

Adriana enfatiza ainda que a pandemia de coronavírus ocasionou a transformação dos negócios de todas as companhias, que estão se reformulando. A presidente da SAP Brasil defende que hoje não basta a empresa ser digital, também é preciso, para manter a competitividade, fazer o melhor uso dos dados e colocar o cliente no centro das decisões. A SAP desenvolve soluções tecnológicas para as mais diversas atividades, como gestão de recursos humanos, de despesas e da cadeia de suprimentos, e para os mais variados clientes como Tramontina, NBA (liga norte-americana de basquetebol), Cirque du Soleil e a banda Coldplay.

Recentemente, a companhia concluiu a expansão do seu centro de inovação em São Leopoldo, iniciativa que absorveu um investimento de aproximadamente R$ 120 milhões. No momento, a unidade abriga quase 2 mil trabalhadores e, de acordo com Adriana, dependendo das demandas que se apresentarem, novas contratações poderão ser feitas futuramente. Nesta sexta-feira (9), a empresa está promovendo, pela primeira vez no Brasil, o SAP Sapphire, que acontecerá no Pavilhão da Bienal no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. O evento contará com reuniões de negócios, palestras, demonstrações de aplicabilidade de tecnologias, assim como atrações culturais.

O CMO da SAP Brasil, Gustavo Segre, afirma que o fato do encontro ocorrer no País é uma demonstração de força do mercado nacional. Ele reitera que a sustentabilidade é um dos pontos principais do acontecimento e que hoje a questão não pode ser ignorada. “A sustentabilidade pode ser rentável e a rentabilidade sustentável”, argumenta Segre.

Uma das ações desenvolvidas nessa área pela companhia é a parceria com a Fundação Amazonas Sustentável, uma ONG que busca valorizar a biodiversidade na Amazônia. O Vice President of Business Technology Platform da SAP, Júnior Freitas, destaca que a ideia é fornecer para a organização um pacote de inteligência de dados que ajude a estruturar uma base de informações padronizadas e que permitam a digitalização de processos e a adoção de soluções inteligentes. Com o aprimoramento, também será possível alinhar os objetivos da Fundação Amazonas Sustentável com os da Organização das Nações Unidas (ONU).