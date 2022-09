Hotel temático em Gramado terá aporte superior a R$ 50 milhões

A serra gaúcha ganhará, no primeiro semestre de 2023, uma operação de hotelaria inédita no País. O Chocoland, em Gramado, unirá o entretenimento temático ao conceito de hotelaria com uma proposta inovadora. O empreendimento tem 7 mil metros de área construída e está com 85% das obras concluídas, com investimento previsto superior a R$ 50 milhões.

O Chocoland é uma iniciativa dos empresários Daniela Gallassini e Daniel Rodolfo. Daniela conta que a inspiração para o projeto veio ao relembrar uma conversa que teve na infância com a mãe, Bernardete Gallassini. Ao ser perguntada sobre o que gostaria de ser quando crescesse, a empresária descreveu que teria uma casa com teto bem alto, toda de chocolate.

De uma família do ramo hoteleiro, proprietária da rede Alameda Hotéis, Daniela vinha nos últimos anos buscando um tema diferenciado para um novo empreendimento. Após viagens ao exterior, onde viu de perto parques e hotéis temáticos, e a participação em eventos do setor, veio na memória a conversa com a mãe, e daí a ideia para o Chocoland.

"O Chocoland já tem todo um trabalho envolvido de muitos anos de estudo e planejamento, é algo que nos encanta, nos enche os olhos e o coração de alegria", descreve a empresária. Na primeira etapa, serão 76 apartamentos em dois estilos: um na temática de chocolate e outro na palaciana.

A área comum do hotel terá piscina aquecida com borda infinita, área kids, sala de eventos, sauna e área do Cacau Spa, entre outros atrativos. "O café da manhã será temático, teremos uma fábrica lúdica, loja e experiências multissensoriais", conta Daniela. "Vamos oferecer vivências em torno do entretenimento e da gastronomia, da saúde com o Cacau Spa, com o bem-estar, os eventos. Haverá atrativos para que a família realmente venha aproveitar cada segundo em que estiver ali", complementa.

O hotel fica no centro de Gramado, na avenida Borges de Medeiros, próximo à ExpoGramado. Embora ainda não esteja aberto, o Chocoland já vem recebendo mensagens de pessoas interessadas em se hospedar assim que for inaugurado. "Já tem muita gente procurando e pedindo reserva, o que é muito positivo para a economia", comemora a empreendedora.

O Chocoland vai gerar cerca de 80 empregos após a inauguração. Já a rede Alameda Hotéis, composta pelo Alegra, Felice e Paradiso, emprega atualmente 70 funcionários.