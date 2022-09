Stihl deve fechar 2022 com R$ 3,4 bilhões em exportações

A Stihl deverá fechar 2022 com um resultado de R$ 3,4 bilhões em exportações. No primeiro semestre deste ano, a empresa registrou recorde e atingiu o valor de R$ 1,8 bilhão. No ano passado, a Stihl apresentou o resultado de R$ 2,8 bilhões em exportações. Os dados foram apresentados pelo presidente da Stihl, Cláudio Guenther, que, nesta terça-feira (6), participou da reunião-almoço da Câmara Brasil-Alemanha, onde abordou o tema "Foco nas pessoas e no crescimento dos negócios".

A palestra do presidente da Stihl foi realizada no Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre. Segundo Guenther, a empresa possui 4,6 mil pontos de venda no País. "Temos uma rede bem diversificada. Além disso, exportamos para mais de 78 países e também exportamos cilindros para a matriz na Alemanha, o que tem muito valor agregado. Ou seja, é uma tecnologia feita em São Leopoldo que é exportada para outros países", acrescentou.

De acordo com Guenther, a empresa, com sede em São Leopoldo, conta com 3,7 mil funcionários. Na pandemia de Covid-19, foram contratados 1,5 mil trabalhadores. Em termos de faturamento, a Stihl, de 2019 a 2021, cresceu 86% e a produção local atingiu 77% - uma parte é importada de outras empresas do grupo Stihl.

Segundo o presidente da Stihl, o grande desafio das empresas, entre elas a própria Stihl, é a mão de obra. "Não temos tanta mão de obra disponível no mercado. Temos nossos produtos próprios e precisamos preparar pessoas para o crescimento da empresa", ressaltou. Conforme Guenther, a empresa necessita de profissionais que saibam se comunicar bem em português e em outros idiomas. "Somos uma empresa multinacional. A empresa busca profissionais de engenharia mecânica e elétrica e mecatrônica. "Precisamos de pessoas especializadas para vender nossos produtos", acrescentou.

A Stihl, líder no mercado brasileiro de ferramentas motorizadas, registrou números recordes de faturamento no fechamento do semestre. A empresa alcançou um crescimento de 18% no faturamento, em comparação com o mesmo período do ano passado, e o montante de R$ 1,8 bilhão líquido, maior valor já atingido nos primeiros seis meses na história da empresa no Brasil.

De acordo com Guenther, as exportações possuem relevância neste resultado pois representaram 48% do faturamento. Os principais equipamentos exportados foram motosserras, roçadeiras e sopradores, com destaque para os mercados dos Estados Unidos, China, índia, México e Colômbia. “Registrar uma sequência crescente de resultados positivos, principalmente nos últimos dois anos, mediante todos os complexos desafios estabelecidos no mercado, justifica-se, especialmente, por uma razão: a empresa não esperava essas turbulências. Mesmo assim, estava preparada para enfrentá-la por conta de uma gestão sólida e de investimentos constantes para melhoria e crescimento do negócio", ressaltou.

Desde 2019, a Stihl Brasil investiu um montante superior a R$ 1,1 bilhão, o que inclui o novo prédio do vestiário, com 2.560 metros quadrados, e da ferramentaria, de 2,4 mil metros quadrados - os dois já concluídos. Em julho deste ano, a empresa lançou motobombas que auxiliam em diversos setores, principalmente, produtores rurais e profissionais da construção civil.

Os equipamentos contribuem na irrigação de hortas e lavouras, na drenagem de grandes espaços, no transporte de água de rios, lagos, poços e outros reservatórios de áreas de cultivo. No segundo semestre deste ano, a Stihl fará investimentos na ampliação de duas estruturas do parque fabril. Um deles será no prédio de Pesquisa e Desenvolvimento, para que seja possível desenvolver e exportar ainda mais tecnologia para o grupo Stihl.

Haverá até 2024 a duplicação da estrutura que terá cerca de 150 engenheiros trabalhando na planta brasileira - atualmente são 60. O Centro de Distribuição da matriz em São Leopoldo contará com novo espaço de produção para as novas linhas de montagem de produtos, o que aumentará os modelos de equipamentos produzidos no Brasil - entre as novidades, está o início da produção de lavadoras de alta pressão - máquinas utilizadas para limpeza de pisos e veículos.

Além disso, em novembro, está prevista a inauguração do novo Centro de Distribuição (CD) da empresa, localizado na cidade de Benevides (Pará), que tem o objetivo de reduzir mais o tempo de entrega dos produtos, aprimorando a qualidade da logística e otimizando custos. A estrutura atenderá a Região Norte e parte do Nordeste do País, hoje atendidas pelo CD de Jundiaí, em São Paulo.

A empresa lidera o mercado brasileiro de ferramentas motorizadas portáteis. Os produtos são destinados ao mercado florestal, agropecuário, construção civil, conservação e jardinagem profissional e doméstica. No Brasil, a Stihl está localizada em São Leopoldo, onde trabalham aproximadamente 3,7 mil trabalhadores. A matriz do grupo fica na cidade de Waiblingen, na Alemanha.