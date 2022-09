Sicredi já supera R$ 450 milhões em crédito para geração de energia solar em 2022

O interesse pela geração de energia solar no Rio Grande do Sul pode também ser dimensionado pelos financiamentos destinados a essa área. No caso do Sicredi, que possui 2 milhões de associados no Estado, a instituição financeira cooperativa registrou em torno de R$ 450 milhões em créditos voltados a projetos nesse setor somente no primeiro semestre de 2022. O montante é 21% superior ao verificado no mesmo período do ano passado.

O presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port, diz que a tendência é de os últimos meses do ano apresentarem um resultado ainda melhor do que o observado entre janeiro e junho e de superar, no fechamento de 2022, o patamar de R$ 1 bilhão em financiamentos para essa finalidade. Ele lembra que a legislação sobre a geração distribuída (em que o consumidor produz sua própria energia) está mudando (nos próximos anos haverá mais ônus financeiro para essa atividade, o que alongará um pouco o tempo de retorno do investimento), tornando mais atrativo adquirir o sistema solar fotovoltaico ainda em 2022. “É muito provável, nesta reta final de ano, que quem não fez (a instalação do equipamento) e estava avaliando, que faça agora”, projeta o dirigente.

Para Port, o encarecimento da conta de luz tem influenciado as pessoas a optarem por produzir sua própria energia. Além da questão financeira, ele ressalta que a medida contribui para a sustentabilidade ambiental. O integrante do Sicredi frisa que todos os segmentos, como os produtores rurais, clientes residenciais, indústrias e comércios, têm buscado a alternativa dos painéis fotovoltaicos. Ele informa que no primeiro semestre a instituição financeira apoiou a instalação de cerca de 10,3 mil sistemas desse tipo (o que significa um tíquete médio por projeto na ordem de R$ 43,6 mil).

Port detalha que o prazo de financiamento, geralmente, coincide com a expectativa de tempo do retorno do investimento no sistema fotovoltaico, que é em média de 60 a 70 meses. “De cinco a seis anos, tudo aquilo que a pessoa investiu, ela já terá economizado em sua conta de luz. A ideia é que, ao deixar de pagar a conta, aquele valor vai ajudar a quitar a parcela do financiamento”, argumenta. Ele acrescenta que os equipamentos possuem uma vida útil projetada para aproximadamente 25 anos.

Sobre as taxas cobradas para a concessão de crédito, o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste afirma que elas variam conforme o associado, dependendo se for uma pessoa física, jurídica ou produtor rural. Assim como os financiamentos, outra iniciativa que incentivará o uso da energia solar no Estado e no País é o acordo de cooperação celebrado entre a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) e a Associação Brasileira dos Municípios (ABM) para expandir a fonte nas áreas urbanas e rurais.

O acerto tem como meta atrair novos investimentos para os municípios brasileiros, gerar mais empregos e renda para a população e estimular o desenvolvimento de novas oportunidades de negócios para empreendedores, além de ampliar o acesso da energia solar a produtores rurais e prédios públicos. Dentre as prioridades de trabalho da parceria entre as duas entidades destacam-se: o intercâmbio de informações e a realização de ações para promover assuntos de interesse comum em relação ao desenvolvimento de políticas públicas, programas e incentivos municipais para o aproveitamento da energia solar fotovoltaica.]

Também está prevista a identificação de empreendedores do setor solar interessados em investir nas cidades, o compartilhamento de informações sobre o mercado solar de forma nacional e regional e a avaliação de tendências de negócios. O acordo ainda contempla o aprimoramento do ambiente regulatório e legal e a cooperação em eventos e ações conjuntas, dentro e fora do Brasil.