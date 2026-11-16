JC

Áries: Uma paixão pode explodir ou estar preste a explodir em seu peito Atenção, muita atenção. Isto pode ser muito excitante, contudo explosões têm estilhaços incontroláveis.



Touro: A vontade de melhorar sua casa é muito forte, de agora em diante É tempo de injetar energia nesse projeto, mas contando que ele vá se desenvolver aos poucos.



Gêmeos: Uma grande viagem, literal ou figurada, está sendo preparada. Você ingressa em novos ambientes, talvez novos mundos. Ao mesmo tempo, você deseja estar perto da família.



Câncer: Marte em conjunção com Júpiter indica o desejo de conquistas materiais muito maiores do que as de antes. É como se agora você quisesse para valer.



Leão: Júpiter em conjunção com Marte indica grande energia vital, a qual precisa ser colocada em movimento, aos poucos. Sem se precipitar, coisas boas lhe acontecem.



Virgem: Um dia benéfico para lidar com obstáculos e superá-los de maneira grandiosa e oportuna. Apenas cuidado para não usar energia demais, além da conta, para resolver problemas.



Libra: Seu trabalho se une a ações maiores, engajadas em atividades em grupo e ações voltadas para benefício de um grupo maior de pessoas. Tudo aponta para o crescimento.



Escorpião: Júpiter e Marte indicam uma vontade inflexível de atingir conquistas profissionais maiores do que antes. Você está em fase de construir uma nova direção para sua carreira.



Sagitário: Marte em conjunção com Júpiter indica confiança no futuro e anseio por se atirar, mesmo que aventurosamente, em um futuro completamente diferente e maior.



Capricórnio: A conjunção deste dia simboliza respirar ares novos, perceber a aurora de tempos melhores para você. Ao mesmo tempo, há muito ainda a lutar e superar para chegar lá.



Aquário: As associações e a relação a dois não podem se tornar um campo de batalha entre vocês. Vocês precisam se unir para juntos batalharem por suas grandes conquistas.



Peixes: Grande impulso para começar uma empreitada ou trabalho novo. Mas não queira conquistar tudo de uma vez. O momento estimula a amorosidade na relação a dois.