JC

Áries: Momento de inquietação nas relações próximas e na vida a dois. A outra pessoa parece não lhe compreender nem aceitar. Mas veja se não é você que está intolerante.



Touro: Você e as pessoas parecem prometer muito mais do que podem realizar. Os sonhos parecem bonitos, mas veja se eles podem de fato acrescentar algo em sua vida.



Gêmeos: Você tende a implicar com as pessoas no trabalho, e com isso tende atrair problemas para si mesmo e sua atividade. O melhor é procurar acomodar as diferenças.



Câncer: Os pontos de vista divergem com os da pessoa amada. Levar para o lado do conflito é perda de tempo. Será bem fácil acomodar as pequenas diferenças entre vocês.



Leão: Alguma agitação em você ou em sua casa afetam sua disposição com as pessoas. Talvez faça as escolhas erradas pela agitação. Veja que mudanças são necessárias.



Virgem: Intranquilidade na vida a dois, pois a rotina de ambos entra em conflito. Basta um pouco de paciência e compreensão para vocês conseguirem acomodar as diferenças.



Libra: A vida financeira e o trabalho estão em conflito. Talvez esteja insatisfeito com o que ganha em relação ao que produz. Veja se é possível diminuir esse descompasso.



Escorpião: Você está insatisfeito com a vida amorosa e a expressão de seus sentimentos - nada disso parece ser suficiente para você. Então, procure se aprimorar nessa expressão.



Sagitário: Incidentes afetam o ambiente doméstico. A intranquilidade é leve, e é melhor não tentar se impor e dominar as situações. Há ajustes que precisam mesmo acontecer.



Capricórnio: Você se impacienta no contato com as pessoas, pretendendo ir muito mais além do que vocês podem ir neste momento. Mas também não se deixe ficar na pasmaceira com elas.



Aquário: Os gastos impensados estão a ponto de acontecer. Mesmo no trabalho, você tende a desperdiçar o tempo e algum bom recurso. Lide de modo planejado com seu dinheiro.



Peixes: A inquietação afetiva tende a levá-lo a achar que está tudo errado. Não é bem assim. Deixe a poeira assentar, antes de se precipitar atirando algo janela afora.