JC

Áries: A tensão entre marte, seu regente, e plutão permanece no ar. As relações afetivas passam por transformação importante. Entenda o que há nas profundezas das relações.



Touro: Ainda estão presentes os conflitos domésticos e de trabalho. Limites tensos entre família e carreira. É preciso ser moderação e cautela em todos estes dias.



Gêmeos: Você ainda está sensível aos aspectos de violência contidos no modo de se comportar. Não desperdice recursos intelectuais com o que é impossível. Aprenda com a realidade.



Câncer: A lida com a materialidade pode levar você a atitudes fora de propósito e do senso de medida, talvez ansiando por uma vitória despropositada. Proceda com calma.



Leão: Sua atitude pode afastá-lo das pessoas queridas e gerar conflitos. Um gesto de conciliação, ao invés de uma vitória sua, seria fundamental para a paz.



Virgem: Ainda momento delicado para a saúde, os hábitos físicos e os cuidados com o corpo. A tensão física e mental precisa ser descarregada de alguma maneira inteligente.



Libra: As crises afetivas ainda estão presentes. A busca de conciliação entre sentimentos e pessoas é o melhor caminho. Ao tentar impor seus desejos, pode se perder a harmonia.



Escorpião: Ainda as tensões entre carreira profissional e ambiente familiar é preciso dar vazão às grandes energias contidas nessas situações. Mas sem apelar para o abuso da força.



Sagitário: A discórdia tende a reinar, em especial no mundo das ideias e dos relacionamentos. Ao tentar impor seu modo de pensar e agir, você pode provocar conflitos desnecessários.



Capricórnio: Plutão e marte ainda em conflito indicam a presença de forças perigosas na lida com a materialidade. Não se precipite para lado algum. Prossiga ponderando com calma.



Aquário: Momento de atitude negativa, temendo algo que ou alguém. Não se trata de vencer ou ser derrotado, mas do risco de acabar com ligações e relacionamentos.



Peixes: Momento ainda de conflito interior. As questões de trabalho e de saúde lhe afligem. Evite reagir de maneira negativa, evite ser violento contra si mesmo ou contra os outros.