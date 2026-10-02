JC

Áries: Os impulsos amorosos e passionais tornam-se ainda mais fortes. Inspiração para fazer conquistas, e não somente no amor, mas colocando toda a criatividade para funcionar.



Touro: Momento adequado para mudar o ritmo de sua rotina e de ser mais atuante no meio familiar. A inspiração favorece gestos ousados e particularmente acertados neste dia.



Gêmeos: Marte inspirado pelo místico netuno coloca você em contato com a sensibilidade mais sutil e seus sentimentos se expandem para além do egoísmo.



Câncer: As ambições materiais tornam-se mais pujantes. Você pode ir com tudo para cima das metas financeiras que colocou para si. Mesmo em meio a um momento de restrições.



Leão: Ideais espirituais tomam conta de sua mente e você se vê disposto(a) a enfrentar tudo o que vier em nome desses ideais. A fé é o sentimento mais nobre que pode sentir hoje.



Virgem: Abra-se a novas formas de participação. Os processos de cura e regeneração física e psíquica estão beneficiados. Você pode mergulhar fundo e sair plenamente renovado(a).



Libra: Os sentimentos para com alguns amigos especiais são fortes e fascinantes. É como se não pudesse viver sem eles e uma união se soldasse para todo o sempre.



Escorpião: Certas necessidades práticas são boas impulsionadoras para batalhar por conquistas profissionais. Não receie agir em nome de suas ambições maiores e mais nobres.



Sagitário: No amor, nem sempre o que você imagina é a realidade. Mas, agindo decididamente para isso, poderá vir a se tornar realidade dia para batalhar por seus amores e desejos.



Capricórnio: Marte inspirado por netuno é impulsionado para se abrir à intimidade com a pessoa amada. Coisa rara, você se dispõe a confiar e a ser acolhido pelos outros.



Aquário: As relações humanas são iluminadas por conversas e pensamentos capazes de revelar toda a profundidade do que elas contêm. Você se aproxima mais da pessoa amada.



Peixes: A ambição material deve impulsionar as ações no trabalho. Nada de timidez ou receio neste momento. Atire-se sobre as conquistas materiais que pretende obter.