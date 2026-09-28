JC

Áries: As relações sociais são muito estimulantes e levam-no a desejar conviver com novas pessoas e lugares. Em sua rotina, procure caminhos novos e invente soluções ousadas.



Touro: Aproxima-se um momento de reformulação na vida profissional. Abra campo para isso acontecer, livrando-se de badulaques e inutilidades que possa ter acumulado até aqui.



Gêmeos: Seu modo de pensar e sua pessoa ganham em força e magnetismo. Forte sintonia com as transformações e elas podem acontecer com você ou você ser o catalisador delas.



Câncer: Dentro das condições restritas em que se encontra, alguma libertação pode surgir no dia de hoje. Momento de força interior, extravasada principalmente em situações extremas.



Leão: Atitudes não convencionais junto ao meio social e de anseio por liberdade diante das pessoas. Algo precisa mudar em suas relações, e você pode ainda não saber o que é.



Virgem: É no campo do trabalho que você anseia que alguma coisa mude. É tempo de se libertar de velhas rotinas. Não rejeite as responsabilidades: algumas delas lhe são necessárias.



Libra: Pensar com liberdade é hoje a grande conquista. Se você um dia defendeu certas idéias ou sentimentos, não se acanhe de largá-los em nome de uma verdade mais essencial.



Escorpião: Momento para se desprender de muitas coisas, em especial quanto às raízes e emoções. Os processos de renovação em sua vida dizem respeito a se libertar do passado.



Sagitário: Gestos e palavras fora do convencional ajudam as relações a abarcar novas realidades. Momento de ousadia, de ir além dos limites convencionados. Nada de ficar no de sempre.



Capricórnio: Um bom dia para trabalhar e encontrar novas perspectivas para ganhar dinheiro. Não basta sonhar com isso: é preciso agora se envolver com atividades produtivas novas.



Aquário: Tudo deságua em novas águas para você, em especial devido ao estímulo positivo à paixão e ao romantismo. Os ideais amorosos podem ser expressos com toda a sua força.



Peixes: Deixe as situações seguirem rumos diferentes e mais felizes do que você poderia imaginar. Livre-se de preconceitos e teimas para se sentir melhor com sua família.